В Твери начали работать умные светофоры, но ни автомобилисты, ни пешеходы в новой системе пока не разобрались

Новые светофоры у вокзала - первые из 65 интеллектуальных систем, которые должны появиться в городе. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери, у вокзала, на пересечении улицы Коминтерна и проспекта Чайковского и возле площадки для высадки пассажиров автобусов и такси, заработала система «умный перекрёсток». У светофоров здесь нет таймеров отсчёта времени, фазы регулируются в зависимости от загруженности дороги. Для автомобилистов сделаны отдельные секции правого поворота. Для пешеходов установлены кнопки (забегая вперёд, скажем, что работают они не всегда).

Для автомобилистов сделаны отдельные секции правого поворота. Фото: Виктория ТУШКОВА

В понедельник 31 октября около полудня дорожный трафик у вокзала был умеренным. Умная система с ним справлялась: все машины, собравшиеся перед перекрёстком, успевали проехать на свой «зелёный», пробка не образовывалась. Большой толпы из пешеходов тоже не было (за исключением случая, когда из вокзального перехода вывалили пассажиры пришедшей электрички). Для пешеходов зелёный свет включался примерно на 20 секунд, для водителей, в зависимости от направления движения, на 20-40 секунд.

Тем не менее не все автомобилисты оказались новшеством довольны.

- Это дурацкий инженер придумал! - эмоционально поделился мыслями немолодой водитель с характерным южным акцентом. - Кнопку (для пешеходов. - Ред.) один нажмёт, второй, третий. И стоят балуются! На светофоры эти в городе везде по три минуты добавили! Я что, в Москве живу, по проспекту Мира еду? Каждая улица теперь - по три остановки!

На самом деле пешеходы дополнительных проблем водителям днём создать не в состоянии. Как объяснили в компании «СпецДорПроект», которая занимается установкой умных светофоров в Твери, пешеходная кнопка с 7 утра и до 21:00 не работает. Светофоры, фиксируя дорожный трафик, сами решают, сколько времени дать на проезд автомобилистам и когда зажечь зелёный пешеходам.

Кнопка для пешеходов работает с 21:00 до 7:00. В остальное время сама система решает, когда переходить дорогу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ну а вечером и ночью (с 21:00 до 7:00) для всех здесь горит красный. Нервничать не стоит: зелёный сигнал для машин включается автоматически, когда авто приближается к перекрёстку. А пешеходу, чтобы перейти дорогу, как раз и понадобится кнопка.

Остальные водители, с которыми удалось переговорить, ни похвалить, ни поругать новую систему не смогли: ещё не поняли. Да и пешеходы пока теряются. Многие, увидев кнопку, жмут её. Радостными оранжевыми огоньками начинает мигать слово «ждите». Пешеходы ждут, нервничают. Но светофор для них включится лишь в конце полного цикла.

Отметим, что пока оценить работу умных светофоров полноценно действительно нельзя. Система должна показать себя, когда такими светофорами будут оборудованы основные транспортные артерии города. В планах сейчас - установка 65 умных светофоров.