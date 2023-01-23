По мотивам Достоевского и Норштейна: В Твери готовятся две театральные премьеры

ТЮЗ представит две премьеры. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской ТЮЗ после рекорда новогодней поры (самое большое количество сыгранных спектаклей за 10 лет) готовится порадовать публику сразу двумя февральскими премьерами. Обе будут представлены на камерной сцене.

8 февраля тверичане и гости города смогут увидеть в ТЮЗе постановку корифея этого театра, заслуженного артиста России Александра Романова. Речь идет об инсценировке по мотивам «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского под названием «Поединок» (12+).

Это выполненный в минималистском антураже камерный спектакль, в котором задействованы в основном два героя: Родион Раскольников и Порфирий Петрович. Также появляется Соня Мармеладова.

На первый план выведены психологические поединки - встречи преступника и сыскаря, расследующего двойное убийство топором. Кто читал знаменитый роман классика русской литературы, наверняка помнит, как напряжены были их словесные дуэли...

Спектакль построен на психологических поединках - встречах Раскольникова и Порфирия Петровича. Фото: Тверской ТЮЗ

Какого рода поединок увидит зритель? Следователя и преступника? Или поединок Раскольникова с самим собой?

Две главные роли в спектакле исполняют молодые артисты труппы ТЮЗа, выпускники курса Александра Романова в Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова Роман Клоков и Влас Стаппиев. Также в постановке занята Василиса Жигунова, окончившая этот же колледж.

Вторая премьера назначена на 19 февраля. Это «Журавль и цапля» (3+) - спектакль по мотивам сказки Владимира Даля и мультфильма Юрия Норштейна «Цапля и журавль». Ставит его московский режиссер Мария Павловская. Это ее первая работа с Тверским ТЮЗом.

Она сообщила нам, что уже прошло четыре репетиции, и призналась, что на постановку ее сподвиг мультипликационный фильм Юрия Норштейна:

- Я очень люблю мультфильмы Норштейна, и, честно говоря, по его творению и узнала об этой сказке.

Репетиции идут. Мария Павловская (вторая слева) с актерами ТЮЗа. Фото: Тверской ТЮЗ

На вопрос о том, приходится ли актёрам при подготовке к спектаклю разучивать птичьи движения, Мария с улыбкой ответила так:

- Нет, это не является для нас самым главным. У нас два состава, один состав делает птичьи движения, то есть исходит из пластики. Но в другом составе это не ставится во главу угла. Мы работаем этюдным методом. Я стараюсь работать с природой, с индивидуальностью каждого артиста. Мы делаем общее дело в этом спектакле, и здорово будет, если каждый, кто занят в нем, внесет что-то свое в нашу постановку.

По словам Марии Павловской, это будет «красивый, графический, игровой музыкальный спектакль о любви и взаимопонимании».