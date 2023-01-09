Тверской ТЮЗ поставил рекорд по количеству сыгранных спектаклей в предновогодний и новогодний периоды

Публике волшебный мюзикл "Серебряные бусы" понравился, премьера шла с аншлагами. Фото: ТЮЗ/Марат Корнаухов

Искрящиеся бенгальскими огнями, светящиеся гирляндами, пахнущие хвоей и радующие веселыми представлениями новогодние праздничные дни, как ни печально, остались позади. Для Тверского театра юного зрителя эта пора выдалась поистине ударной. Причем ТЮЗ свою новогоднюю кампанию начал аж 13 декабря.

Как подсчитали в театре, по количеству представлений данных в предпраздничную и праздничную поры, это был самый насыщенный для ТЮЗа период за последние 10 лет.

Фрагмент премьерного спектакля. Фото: ТЮЗ/Марат Корнаухов

- С 13 декабря по 8 января на сцене сыграли 48 спектаклей, больше всего новогоднюю премьеру - музыкальный фольк-спектакль «Изумрудные бусы» - 39 раз, - сообщила нам руководитель отдела продвижения и развития Тверского ТЮЗа Екатерина Адамова. - Также два раза играли еще одну премьеру этого сезона «Пигмалион», трижды - спектакль «Бык, осел и звезда», по одному разу - «Танго бабочки» и «Москва-Петушки», дважды - экскурсии по закулисью.

ТЮЗ при этом, как подсчитали по билетам в театре, за указанный период посетило более 14 тысяч зрителей.

Плюс с 13 декабря по 5 января артисты ТЮЗа умудрились дать 23 выездных спектакля в 11 районах Верхневолжья: Бологовском, Бежецком, Нелидовском, Ржевском, Торжокском, Бельском, Торопецком, Сонковском, Кесовогорском, Конаковском, Калининском.

Итого получилось всего 72 спектакля в новогоднюю кампанию. Впечатляет, что сказать.

ТЮЗ на выезде. Фото: ТЮЗ/Марат Корнаухов

Как же успевали столько играть артисты, особенно гвоздь программы - "Изумрудные бусы"?

- В постановке «Изумрудные бусы» было задействовано 17 человек, они, если можно так выразиться, миксовались в двух составах, - пояснила Екатерина.

Она отметила, что артисты не устали:

- Спектакли игровые, новогодние. Для артистов - это драйв, игра, вдохновение, настроение. Все - бодрые, сейчас на неделю ушли на каникулы.

Напомним, о ближайших премьерах ТЮЗа:

8 февраля - «Поединок» (инсценировка по мотивам «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского, режиссёр-постановщик - Александр Романов, 12+), 19 февраля - «Журавль и цапля» (режиссёр-постанеовщик - Мария Павловска, на создание спектакля ее вдохновил мультфильм Норштейна «Цапля и журавль», 3+).

Также с 22 февраля по 26 февраля запланирован пятидневный интенсив «Говорим красиво» (12+). Это тренинг от режиссера и педагога ТЮЗа Галины Сергеевой по ораторскому мастерству: как подготовить выступление, как подать себя, как успокоиться, настроиться и т.д. Рассчитан на подростков и молодежь.