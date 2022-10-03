Чтобы собрать минимальную аптечку для мобилизованного в Твери потребуется около 9000 рублей

Правильно собранная аптечка первой помощи может спасти здоровье и жизнь. Фото: Виктория ТУШКОВА

«КП»-Тверь» уже сообщала, что необходимо собрать перед отправкой к месту дислокации мобилизованному резервисту. Одно из главных, о чём нужно озаботиться, - это армейская аптечка.

Рассказываем, во сколько обойдётся аптечка для мобилизованного, а также даём советы, где лучше всё купить.

Большое количество медицинских товаров, конечно, лучше заказать в интернете. Это дешевле, а кроме того, поможет избежать потери времени на беготню по разным аптекам. Тем не менее в одном месте всё купить не получится. Многие товары уже оказались в дефиците. Особенно самое нужное - средства первой помощи.

Так, раскуплены жгуты «Альфа» (оранжевые, гармошкой). Аналог - жгуты Эсмарха (розовые, гладкие) - на момент написания этого материала ещё были в наличии в интернет-аптеках и на торговых сайтах. Уже не везде в продаже есть турникетные жгуты, элементарные нестерильные бинты, а также крайне необходимые в армейской аптечке гемостатические (кровоостанавливающие) перевязочные средства и индивидуальные перевязочные пакеты.

Можно побегать и поискать их в обычных аптеках либо заказать на известных торговых площадках: там кое-что ещё осталось, правда, по бешеным ценам. Например, кровоостанавливающий бинт «Гемофлекс», который удалось найти лишь на одной торговой площадке, стоит 3258 рублей. Аналогов подешевле найти невозможно - всё раскуплено. Есть только ещё более дорогие, кроме того, с долгой доставкой.

И ещё кое-что. Многие армейские и туристические магазины, где можно было купить некоторые составляющие армейской аптечки (те же гемостатические бинты и перевязочные комплекты), встречают посетителей своих сайтов объявлением о том, что приём заказов временно приостановлен из-за ажиотажного спроса.

Поэтому, если вы не успели заказать что-то необходимое, придётся туго. Наш совет: обзванивайте аптечные сети и штудируйте торговые площадки в интернете как можно быстрее.

Цена составляющих армейской аптечки и где всё проще купить:

Жгут медицинский (Эсмарха) - 648 руб. (торговые интернет-площадки).

Жгут турникетный (самый простой) - 388 руб. (торговые интернет-площадки).

Перманентный маркер, пишущий на всех поверхностях (для записи времени наложения жгута) - 168 руб. (торговые интернет-площадки).

Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) - 1118 руб. за две штуки (торговые интернет-площадки).

Кровоостанавливающий бинт «Гемофлекс» - 3258 руб. (торговые интернет-площадки).

Стерильный бинт, 16 см на 10 м - 80 руб. за две штуки (интернет-аптека).

Бинт нестерильный, 10 см на 7 м - 259 руб. за набор из трёх бинтов (торговые интернет-площадки или обычные аптеки).

Бинт эластичный самофиксирующий, 8х4 см - 201 руб. (интернет-аптеки).

Хлоргексидин - 13 руб. за флакон 100 мл (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Стрептоцид, порошок, 20 г - 132 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Пластырь фиксирующий, 2,5 см на 5 м - 93 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Лейкопластырь мозольный гидроколлоидный (для влажных мозолей) - 279 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Лейкопластырь бактерицидный - 73 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Мелоксикам (нестероидное противовоспалительное и обезболивающее) - 151 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки, продажа по рецепту).

Парацетамол - 40 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Кеторол экспресс (таблетки обезболивающие) - 108 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Кеторол в ампулах - 138 руб., шприцы 2 мл - 124 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки, продажа по рецепту).

Энтеросгель - 486 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Активированный уголь - 66 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Суспензия от изжоги - 468 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Цетиризин (или другое антигистаминное средство второго поколения, не вызывающее сонливости) - 161 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Сосудосуживающие капли в нос - 30 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Сульфацил натрия, капли глазные противомикробные бактериостатические - 130 руб. (интернет-аптеки, обычные аптеки).

Пенка для заживления ожогов - 512 руб. (торговые интернет-площадки или обычные аптеки).

Итого, минимальную армейскую аптечку можно собрать за 8868 рублей. Отметим, тут не учтена стоимость повседневных лекарств, которые может принимать мобилизованный. Мы также посчитали по одной упаковке каждого вида медикаментов и минимальное количество перевязочных материалов.

В стоимость также не вошло средство «Нефопам», которым советовал пополнить армейскую аптечку врач анестезиолог-реаниматолог, работавший с ранеными в ЛНР, Максим Петрушин. Это эффективный, но недешёвый анальгизирующий и жаропонижающий препарат в шприц-тюбиках. На момент написания данного материала ни в интернет-аптеках, доставляющих медикаменты в Тверь, ни в нескольких обычных аптечных сетях мы его не нашли.