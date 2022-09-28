Участник СВО из Твери рассказал, что обязательно должен взять с собой мобилизованный

Важно правильно экипироваться и запастись необходимыми медикаментами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что необходимо собрать мобилизованному перед отправкой в зону дислокации, «КП»-Тверь» рассказал фронтовик Александр Кондратьев (имя изменено по его просьбе), действующий военный, участник спецоперации на Украине, пробывший там более полугода и на практике узнавший, что может пригодиться в военно-полевых условиях.

- Времени может быть немного, поэтому собираться надо как можно оперативнее, - говорит Александр. – Пока вы находитесь на учёбе, закончить сборы могут ваши родные. Ещё один момент: некоторые товары могут быстро раскупить. Например, жгуты или гемостатические (кровоостанавливающие — Ред.) средства. Всё это, кроме аптек, можно заказать и на интернет-площадках. Что-то из одежды или снаряжения можно купить там же или на площадке частных объявлений.

АПТЕЧКА

- В первую очередь соберите аптечку, - говорит наш собеседник. – Аптечка обязательно должна включать в себя средства первой помощи: обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные, средства от отравления, для остановки крови и дезинфекции.

Минимальный состав аптечки, который советует военный, следующий:

- жгут медицинский «Альфа» (оранжевый жгут гармошкой), 2 шт.;

- турникет кровоостанавливающий (тканевый жгут с пластиковым фиксатором), 2 шт.;

- хороший перманентный маркер – записывать время наложения жгута;

- индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), 2 шт.;

- бинты стерильные и обычные – побольше, но как минимум по 2 шт.;

- гемостатическое средство «Гемофлекс» для остановки кровотечения тампонированием раны;

- хлоргексидин;

- «Стрептоцид» - порошок либо мазь;

- пластырь обычный и для мозолей;

- обезболивающее (анальгин и подобные);

- противошоковое обезболивающее;

- жаропонижающие противовоспалительные средства;

- энтеросгель, активированный уголь, средство от изжоги;

- антигистаминные (от аллергии);

- лекарства, которые вы принимаете ежедневно или периодически, если имеете заболевания.

- в идеале ещё можно взять специальные ножницы, которыми разрезается одежда и повязки при ранении (бандажные ножницы, ножницы Эсмарха).

- можно также взять репелленты, пенки или мази от ожогов, жирный крем.

Своими советами о составе аптечки с читателями «КП»-Тверь» также поделился врач-реаниматолог Максим Петрушин (читайте ниже).

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

- Обязательно возьмите термобельё, хорошее, тут лучше не экономить. Очень пригодится костюм «Софтшелл», - советует Александр. - Такие костюмы недешёвые, но они не пропускают ветер, влагу, хорошо дышат. Армейское обмундирование может промокнуть, порваться. Очень советую взять сапоги из пенки. Они громоздкие, но всесезонные и мало весят, в них можно ходить в окопах, по слякоти, по снегу – вместо резиновых тяжёлых сапог и зимней обуви.

Рекомендуемый список одежды и обуви:

- демисезонная форма «Софтшелл» или костюм «Горка» на флисе;

- кофта флисовая;

- термобельё и трекинговые носки (термоноски);

- бельё – трусы, майки, несколько комплектов;

- шапка флисовая;

- шерстяные рукавицы и перчатки (обычные, но в идеале – тактические);

- 5-6 пар обычных носков (хлопок);

- шерстяные носки;

- стельки войлочные;

- сапоги-дутики из «пенки»;

- трекинговые ботинки-берцы выше щиколотки (если они будут не очень дорогими и качественными, возьмите водоотталкивающий спрей для обработки);

- дождевик неприметного цвета;

- запасные шнурки (лучше кевларовые).

СРЕДСТВА СВЯЗИ

- два кнопочных телефона, которые хорошо держат зарядку, желательно - противоударные;

- зарядные устройства и пауэрбанк;

- две симкарты.

Наш собеседник посоветовал брать «симки» Теле-2 и МТС, так как в зоне боевых действий они ловят лучше.

СНАРЯЖЕНИЕ И СРЕДСТВА ВЫЖИВАНИЯ

- Постарайтесь взять спальник покачественнее – он занимает меньше места, - говорит Александр. – Армейские коврики из пенки довольно тонкие, могут промерзать, возьмите туристическую «пенку» потолще. Если получится, возьмите газовую горелку. Хорошо, если такая будет хотя бы у одного человека из трёх. Есть компактные горелки, к которым подходят баллоны для зажигалок. Обязательно возьмите верёвку, она может пригодиться для вашей же эвакуации. А также лопату пошире сапёрной. Копать придётся! И, если это будет не песчаная почва, то сапёркой много не накопаешь.

Рекомендуемый список снаряжения и средств выживания:

- рюкзак 80 литров;

- коврик туристический (потолще);

- спальный мешок «экстрим -15»;

- кружка, миска, фляга, мультитул туристический (ложка, вилка, нож);

- нож складной;

- газовая горелка и баллон;

- верёвка 25 метров или альпинистский репшнур, крепкий карабин;

- лопата складная;

- фонарик налобный, фонарь ручной, помощнее, батарейки;

- мешки для мусора 60-70 литров и армированный скотч (может пригодиться, чтобы сделать укрытие);

- спички, зажигалки (3-4 штуки), охотничьи спички непромокаемые.

ПРОВИЗИЯ И ПРОЧЕЕ

- Лучше иметь с собой продукты и воду на 3-5 дней, - советует Александр. – И хотя бы пару пачек влажных салфеток. Из провизии берите то, что не портится и достаточно калорийное. Например, шоколадные батончики, сало, хлеб, консервы, сухофрукты, лапшу быстрого приготовления, вяленую колбасу. Запаситесь сигаретами. При желании можно взять щипчики для стрижки ногтей.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Дополнил информацию о содержимом военно-полевой аптечки тверской врач анестезиолог-реаниматолог, который работал с ранеными в Луганской народной республике, Максим Петрушин. Вот, что он советует:

- Из обезболивающих лучше взять парацетамол и мелоксикам. Хорошо иметь кеторол в ампулах. Шприцы по 2 мл. Сейчас появилось средство "нефопам" как анальгетик в шприц-тюбиках. Он дороговат, но это удобно и хорошо действует. Жгутов возьмите два: класический Эсмарха и турникетный. Но жгуты надо уметь накладывать, особенно турникетный. Надо тренироваться. Лучшее кровоостанавливающее - в виде бинта (гемостоп). Обязательно возьмите сосудосуживающие капли в нос. Капли глазные - тоже обязательно.