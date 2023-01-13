Верховный суд оставил в силе приговор жителю Тверской области Александру Зобенкову, оправданному в тройном убийстве

В долгом деле скоро можно будет поставить точку. Фото: Виктория ТУШКОВА

Верховный суд в Москве оставил без изменений оправдательный приговор, вынесенный обвинённому в тройном убийстве Александру Зобенкову, жителю села Михайловское, что под Тверью.

10 января Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу, поданную Галиной Федяевой (матерью одного из убитых). Кассацию потерпевшая сторона и её адвокат подали после того, как оправдательный приговор Александру Зобенкову без изменения оставила апелляционная инстанция.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2020 года. В доме Зобенковых был праздник. Были гости, маленькие дети. Собака одного из гостей убежала за ворота и распугала соседских коз, из-за чего случился небольшой конфликт. Общего языка с хозяйкой коз, Галиной Федяевой, найти не удалось. Женщина пожаловалась на произошедшее сыну - Василию Петрову. Он, будучи изрядно навеселе (это было доказано следствием), взял трёх приятелей и приехал к Зобенковым на «разборки» аж из другой области. За руль посадили беременную подругу Петрова.

Компания ворвалась на участок без предупреждения. Мужчины, вооружённые палками, напали на друга Александра и на него самого, державшего в тот момент на руках маленькую дочь. Александр схватился за нож и нанёс троим незваным гостям, в том числе Василию, смертельные ранения.

Александр Зобенков провёл в следственном изоляторе один год и пять месяцев. Обвинение требовало признать его виновным по части 2, пункта «а» статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и назначить ему 18 лет строгого режима. На протяжении всего процесса Александр Зобенков стоял на своём: это было не убийство, а самооборона, он думал, что незнакомцы всех убьют. Защищал семью – жену и ребёнка, другого выбора не было. Тем не менее, в хороший исход дела для Александра по-настоящему верили лишь его жена и адвокат Галина Иванцова.

Процесс был сложным. Следствие возобновили, когда, казалось бы, всё было решено - после последнего слова подсудимого. Как сообщили в пресс-службе Тверского областного суда, доводы Зобенкова заинтересовали судью. Он решил дополнительно допросить свидетелей.

В итоге, разобравшись в непростом деле, судья Тверского областного суда Борис Райкес констатировал: Александр Зобенков действительно действовал в рамках самообороны. Зобенкова оправдали и отпустили на свободу.

Но на этом суды не завершились. Потерпевшая сторона подала апелляцию. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил оправдательный приговор без изменения, и приговор вступил в силу. Тогда потерпевшие подали кассационную жалобу в Верховный суд, который вынес аналогичное решение - оправдательный приговор справедлив.

13 января мы связались с Александром, чтобы узнать, как прошло заседание в Верховном суде.

- Слава Богу, всё прошло хорошо, без проблем, - коротко ответил Александр и поблагодарил за участие.

Он также добавил, что потерпевшая сторона наверняка будет пытаться обжаловать приговор дальше. Согласно законодательству, после кассации остаётся возможность подать надзорную жалобу в Президиум или Председателю Верховного суда. Отметим, однако, что решение, вынесенное по надзорной жалобе, уже будет окончательным и не подлежащим обжалованию. Тогда в этой истории, наконец, можно будет поставить точку.

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