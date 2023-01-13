Новые тротуары, «геоинформационные ливнёвки» и модернизированные фонари: Как изменится дорожное хозяйство Твери в 2023 году

С началом очередного дорожно-строительного сезона ремонт тротуаров в городе продолжат. А «КП»-Тверь» традиционно будет проверять, как идут работы. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери прямо перед Новым годом были приняты очередные изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы. В ней содержатся планы на ближайшую работу по ремонту тротуаров, дорог, установке новых светофоров и так далее. Проштудировав документ, «КП»-Тверь» публикует самое интересное.

В 2023 году, согласно программе:

893 млн 982 тыс. 800 рублей выделено по статье «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

120 млн 597 тыс. 600 рублей выделено на автоматизацию процессов управления дорожным движением.

80,9% составит доля тверских автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (плановые показатели 2026 года - 85%).

18,7 тыс. кв. м составит общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города.

6 новых светофоров установят в городе. Где они появятся и сколько из них будут «умными», не указано.

2300 дорожных знаков установят или заменят.

50 000 кв. м составит площадь обновлённой дорожной разметки.

Далее остановимся на отдельных пунктах программы.

КАРТА ЛИВНЁВОК

В этом году 26 млн 924 тыс. 200 рублей выделено на проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации в четырёх районах Твери. Деньги пойдут на прочистку канав и водопропускных труб, а также откачку набежавшей воды.

Кроме того, 5 млн 763 тыс. рублей уйдут на создание «муниципальной геоинформационной системы ливневого водоотведения». Это бюджет 2023 года, в 2022 году на эти же цели уже было выделено более миллиона рублей.

Что скрывается за солидной формулировкой? Геоинформационная система ливневого водоотведения - это интерактивная карта системы водоотведения: коллекторов, сетей ливнёвок, резервуаров, колодцев и так далее. Каждый объект должен иметь актуальные данные о его состоянии: дату сооружения, степень износа и так далее. Также на карте будут содержаться сведения о количестве поступающей сточной воды.

Карта должна помочь принимать объективные решения о развитии системы ливневого водоотведения в Твери.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

В 2023 году по данной программе отремонтируют следующие тротуары.

В Свободном переулке (участок около Горьковки от улицы Советской до набережной Степана Разина). По программе выделено 1 млн 192 тыс. рублей (или 493,38 руб. на квадратный метр ремонта). Площадь участка - 2,416 тысячи кв. м.

На Тверском проспекте (от Нового моста до ул. Желябова). По программе выделено 5 млн 985 тыс. рублей (или 631,93 руб. на квадратный метр ремонта). Площадь участка - 9,471 тысячи кв. м.

На проспекте Чайковского (от ул. Коробкова до пл. Капошвара, нечётная сторона). По программе выделено 677 тыс. 700 рублей (или 695,08 руб. на квадратный метр ремонта). Площадь участка - 0,975 тысячи кв. м.

На проспекте Победы (от Волоколамского пр-та до ул. Лукина, чётная сторона). По программе выделено 2 млн 486 тыс. 200 рублей (или 695,25 руб. на квадратный метр ремонта). Площадь участка - 3,576 тысячи кв. м.

На набережной Афанасия Никитина (от ул. Благоева до Артиллерийского пер., чётная сторона). Это 4-й и 5-й этапы ремонта. Первые три этапа завершены в 2022 году. Отремонтирован был участок от памятника Афанасию Никитину до ул. Благоева (о том, как там сделали ремонт, читайте на сайте kp.ru). По программе выделено 1 млн 205 тыс. 600 рублей (или 675,03 руб. на квадратный метр ремонта). Площадь - 1,786 тысячи кв. м.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

14 млн 24 тыс. рублей выделено в 2023 году по статье «Строительство и реконструкция дорог». Эти деньги будут потрачены на строительство линий наружного освещения протяжённостью 1,825 км.

Известно также, что в этом году на Тверском проспекте (на участке от ул. Желябова до ул. Вольного Новгорода) модернизируют уличное освещение. Потратят на новые фонари 1 млн 712 тыс. 500 рублей.

ТРАНСПОРТ

Никаких примечательных планов на 2023 год относительно общественного транспорта данная программа не содержит. Можно лишь только отметить, что 12 раз за год (по разу в месяц, вероятно) будет созываться заседание комиссии по развитию транспортной системы Тверской области. Там в том числе будут согласовываться маршруты общественного транспорта. Плановый показатель таких согласований - 15 маршрутов, что бы это ни значило…