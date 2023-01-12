Жители Твери высказались по поводу реконструкции улицы Трёхсвятской и просят вернуть ретротрамвай

Часть главной пешеходной улицы города должны преобразить в этом году. Фото: Александр ЖМУЛИН

На днях определился подрядчик на проведение благоустройства единственной пешеходной улицы Твери - Трёхсвятской. Это зарегистрированная в подмосковных Люберцах ООО «Производственно-внедренческая фирма «Экотэр». Альтернативы этой фирме, правда, не было. Заявку на объявленный с 23 декабря по 9 января на госзакупках конкурс подала только одна организация. Она должна провести ряд работ по преображению улицы с 1 апреля до 6 октября 2023 года. А какой хотят видеть эту пешеходную артерию жители областной столицы?

По этому поводу ещё в прошлом году провело большое исследование тверское урбанистическое сообщество «Мы ТУТ». Мы тоже устроили пусть и маленький, но опрос. Поинтересовались мнением прохожих 12 января непосредственно на улице Трёхсвятской.

Еще недавно на Трёхсвятской вовсю шла новгодняя ярмарка, некоторые домики-ларьки еще не убрали. А вдали - часы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Но прежде напомним, что главная пешеходная улица Твери победила в голосовании на благоустройство (среди 18 объектов города) в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. За неё было отдано 4285 голосов. В итоге улица вошла в число победителей программы - проект получил федеральное финансирование.

Согласно тендеру, за проведение благоустройства на первом этапе подрядчику заплатят 65 015 136 рублей 76 копеек. Заказчиком работ является департамент ЖКХ и строительства администрации Твери.

На первом этапе (как раз с 1 апреля до 6 октября) будет благоустроен участок от улицы Новоторжской до бульвара Радищева, включая перекрёсток улицы и бульвара.

По контракту подрядчик должен демонтировать нынешнее покрытие, положить гранитную плитку и брусчатку, устроить фундаменты под размещение арт-объектов; сделать приствольные решетки и ограждения, посадить деревья; переделать ливнёвки и водоотводные лотки; проложить наружные сети водоснабжения и водоотведения; переустроить колодцы с заменой и регулировкой высоты люков; обновить фонари; установить камеры видеонаблюдения; обеспечить утилизацию твёрдых коммунальных отходов (видимо, имеется в виду установка урн или мусорных контейнеров).

Благоустройство затронет площадь в 0,5293 га.

Перед Новым годом администрация Твери опубликовала рендеры (графические изображения) того, как преобразится эта часть улицы после работ.

Городское сообщество «Мы ТУТ» в прошлом году узнало мнение по поводу Трёхсвятской у более 1000 человек, часть из которых живёт рядом с улицей.

Абсолютное большинство респондентов не устроило состояние плитки, также много опрошенных указали на то, что улице не хватает зелени, дизайн-кода (единый стиль вывесок взамен пестроте и аляповатости), арт-объектов, фонарей с лавочками, велодорожки, урн. Также граждане выразили «фи» по поводу рекламных конструкций посреди улицы (это относится к участку за часами в сторону «Олимпа») - перспективу портят.

Конструкции с рекламой посередине улицы людям не нравятся. Расположены уже за часами в сторону "Олимпа". Фото: Александр ЖМУЛИН

А вот что отвечали горожане корреспонденту «КП»-Тверь».

- Надо вернуть на Трёху трамвайчик. На этой улице всё-таки раньше было трамвайное движение, да и вообще он тут хорошо смотрелся, создавал некий колорит. Его можно поставить просто как объект-памятник, а можно в нём сделать трамвайный мини-музей, - считает житель Твери Александр, мужчина средних лет. - Также в предыдущий ремонт на улице (провели в 2012–2016 годах. - Ред.) была сделана отвратительная ливнёвка, которая гремела и вывалилась. Необходима хорошая, качественная ливнёвка. Неплохо было бы где-то сбоку по улице установить общественный туалет. Только это должна быть не отдельная кабинка типа биотуалета, а нормальное, пусть и небольшое, строение. Также раньше улица Трёхсвятская была вымощена булыжником, и где-то оставался, вроде, островок старой булыжной брусчатки. Вот хорошо бы её оставить как след старины, прошлого.

- Я считаю, что нужно вновь установить на улице ретротрамвай и сделать там сувенирную лавку, - высказал мнение молодой мужчина по имени Фёдор. - Также, я думаю, на Трёхсвятской должно быть больше кафешек, веранд (летом), а не магазинов. Также хорошая идея - ввести на улице единый стиль вывесок, так называемый дизайн-код. Их можно сделать в аккуратной старинной стилистике, как на фото начала прошлого века. Часы на пересечении с бульваром Радищева необходимо обязательно оставить. Они к месту. Я не коренной житель Твери, приехал из Владимира, и у меня эти часы всё время ассоциировались с песней Круга: «Там под часами назначена встреча...» Также я за то, чтобы добавить арт-объектов, но в меру и небольших. Вот как камера на треноге, которая тут стоит. Во Владимире, например, в центре наставили памятников в бронзе на каждом шагу. Идёшь как по кладбищу... Я за разумное преображение.

Можно сказать, небольшой арт-объект - макет старинной камеры от фотомузея "Искра". А рядом - конструкция новогоднего шара. Вечером она гораздо красивее. Фото: Александр ЖМУЛИН

Две подруги - жительницы Твери Наталья и Александра - также сразу заявили, что нужно вернуть вагончик трамвая на улицу.

- Мы за то, чтобы на Трёхе было больше зелени, потому что там в жару негде укрыться, и вообще она какая-то голая в этом смысле, деревьев не хватает, - добавили милые женщины.

- Ещё очень жаль, что на Трёхсвятской мало музейных объектов, - добавила Александра. - Тут во дворах есть фотомузей «Искра». Вот, к примеру, у нас есть замечательный Музей Плюшкина - старых вещей. Он расположен в подвале, места мало. А между тем здание бывшего книжного магазина «Полина» на Трёхсвятской стоит совершенно пустым и заброшенным. Почему бы туда не перевести пару наших местных музейчиков, выделить им какие-нибудь деньги на развитие. Это и на туристической привлекательности Трёхи, и на культурной среде в городе скажется хорошо, на мой взгляд.

"Охранник" сувениров... Фото: Александр ЖМУЛИН

Пенсионерка Татьяна посетовала на то, что на Трёхсвятской мало фонарей, недостаточно освещения. Она тут часто по вечерам ходит.

- И лавочек побольше надо, - добавила она.

А вот к дизайн-коду она относится негативно:

- Будет всё похожее, скучное. Пусть лучше вывески разнообразные яркие будут.

«КП»-Тверь» также взяла комментарий у одного из участников сообщества «Мы ТУТ» Ильи Андреева - соцпредпринимателя, основателя тверского центра современной культуры «Рельсы» (также на Трёхсвятской, кстати, расположен).

Он сообщил нам, что участники «Мы ТУТ» представляли свою концепцию развития улицы Трёхсвятской (на основе опроса граждан) в городском урбанистическом совете при горадминистрации.

- Насколько мне известно, у архитекторов, которые назначены для работы над проектом благоустройства улицы, наше исследование есть, - добавил Илья. - Каким будет результат и будут ли учтены в итоге аспекты нашего исследования, говорить рано.