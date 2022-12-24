За первый этап благоустройства улицы Трёхсвятской в Твери предлагается свыше 65 млн рублей

Сейчас на части улицы открыта Рождественская ярмарка. Фото: Александр ЖМУЛИН

На сайте госзакупок 23 декабря появилась заявка на поиск подрядчика, который выполнит благоустройство улицы Трёхсвятской в Твери. Речь идет о первом этапе работ в срок с 1 апреля до 6 октября 2023 года.

Заказчиком работ является департамент ЖКХ и строительства администрации Твери.

Согласно объявленному тендеру за проведение благоустройства на первом этапе предлагается сумма в 65 015 136,76 рублей.

Запланированы работы на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева (включая перекресток улицы и бульвара). Там должны демонтировать существующее покрытие, вместо него уложить гранитную плитку и брусчатку, обустроить фундаменты под размещение арт-объектов, приствольных решеток и ограждений, посадить деревья.

Также в техзадании тендера прописано, что подрядчик проложит наружные сети водоснабжения и водоотведения, переустроит колодцы, оформит новое освещение.

Напомним, что главная пешеходная улица Твери победила в голосовании на благоустройство в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.