Появились изображения того, как улица Трёхсвятская в Твери будет выглядеть после реновации за 65 млн рублей

Улицу Трехсвятскую ждет масштабное благоустройство. Начаться оно должно грядущей весной весной. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверской Арбат - улицу Трёхсвятскую - ждёт преображение. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году главная пешеходная улица Твери будет реконструирована и благоустроена. Сначала работы проведут на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева (включая перекресток с часами). 23 декабря на сайте госзакупок был опубликован тендер на определение подрядчика, а 26 декабря горадминистрация представила "визуалки" или, если хотите, рендеры (графические изображения), к чему должно привести благоустройство.

Работы на вышеуказанном участке улицы должны быть проведены в срок с 1 апреля до 6 октября 2023 года. Заказчиком работ является департамент ЖКХ и строительства администрации Твери. Подрядчику предлагается сумма в 65 015 136,76 рублей.

Графика: предоставлено администрацией Твери

В документах к тендеру указано, что подрядчик должен провести следующие работы:

- демонтаж существующих покрытий;

- устройство покрытий из гранитной плитки и брусчатки с установкой бортовых камней;

- устройство фундаментов под размещение арт-объектов;

- устройство приствольных решеток и ограждений;

- посадку деревьев;

- устройство наружной ливневой канализации и водоотводных лотков;

- прокладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения;

- переустройство колодцев с заменой и регулировкой высотного положения люков;

- устройство (переустройство) наружного электроснабжения и освещения;

- монтаж системы видеонаблюдения;

- утилизация ТКО.

Графика: предоставлено администрацией Твери

Благоустройство затронет площадь в 0,5293 га. Общая площадь твердых покрытий, которые будут реконструированы, равняется 5042,0 кв. метров. Площадь бетонных лотков – 153,4 кв. метров, площадь озеленения – 87,7 кв. метров.

Судя по рендерам, под арт-объектами имеются в виду некие конструкции, на которых будут вывешиваться некие картины и рисунки. Но это не точно.

Напомним, что по итогам рейтингового голосования, проходившего на единой платформе za.gorodsreda.ru в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года, улица Трёхсвятская набрала наибольшее число голосов среди других выставленных на конкурс пространств в Твери. За неё проголосовало более 4 300 человек.

После подведения итогов рейтингового голосования началась разработка техзадания для подготовки проекта благоустройства улицы Трёхсвятской. В настоящее время проектные работы по первому этапу полностью завершены, осталось определить подрядчика. заявки принимаются до 9 января 2023 года.