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Общество26 декабря 2022 16:55

Появились изображения того, как улица Трёхсвятская в Твери будет выглядеть после реновации за 65 млн рублей

Рендеры опубликовала администрация города
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Улицу Трехсвятскую ждет масштабное благоустройство. Начаться оно должно грядущей весной весной.

Улицу Трехсвятскую ждет масштабное благоустройство. Начаться оно должно грядущей весной весной.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверской Арбат - улицу Трёхсвятскую - ждёт преображение. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году главная пешеходная улица Твери будет реконструирована и благоустроена. Сначала работы проведут на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева (включая перекресток с часами). 23 декабря на сайте госзакупок был опубликован тендер на определение подрядчика, а 26 декабря горадминистрация представила "визуалки" или, если хотите, рендеры (графические изображения), к чему должно привести благоустройство.

Работы на вышеуказанном участке улицы должны быть проведены в срок с 1 апреля до 6 октября 2023 года. Заказчиком работ является департамент ЖКХ и строительства администрации Твери. Подрядчику предлагается сумма в 65 015 136,76 рублей.

Графика: предоставлено администрацией Твери

Графика: предоставлено администрацией Твери

В документах к тендеру указано, что подрядчик должен провести следующие работы:

- демонтаж существующих покрытий;

- устройство покрытий из гранитной плитки и брусчатки с установкой бортовых камней;

- устройство фундаментов под размещение арт-объектов;

- устройство приствольных решеток и ограждений;

- посадку деревьев;

- устройство наружной ливневой канализации и водоотводных лотков;

- прокладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения;

- переустройство колодцев с заменой и регулировкой высотного положения люков;

- устройство (переустройство) наружного электроснабжения и освещения;

- монтаж системы видеонаблюдения;

- утилизация ТКО.

Графика: предоставлено администрацией Твери

Графика: предоставлено администрацией Твери

Благоустройство затронет площадь в 0,5293 га. Общая площадь твердых покрытий, которые будут реконструированы, равняется 5042,0 кв. метров. Площадь бетонных лотков – 153,4 кв. метров, площадь озеленения – 87,7 кв. метров.

Судя по рендерам, под арт-объектами имеются в виду некие конструкции, на которых будут вывешиваться некие картины и рисунки. Но это не точно.

Напомним, что по итогам рейтингового голосования, проходившего на единой платформе za.gorodsreda.ru в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года, улица Трёхсвятская набрала наибольшее число голосов среди других выставленных на конкурс пространств в Твери. За неё проголосовало более 4 300 человек.

После подведения итогов рейтингового голосования началась разработка техзадания для подготовки проекта благоустройства улицы Трёхсвятской. В настоящее время проектные работы по первому этапу полностью завершены, осталось определить подрядчика. заявки принимаются до 9 января 2023 года.

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