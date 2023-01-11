Жильцы недовольны: В Твери после ремонта дома с обрушившейся стеной обнаружились недочеты

Внешне всё хорошо (хотя не совсем), однако внутри дома жильцов ряд результатов ремонта не устраивает. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на улице Ротмистрова стоит двухэтажное строение 1950 года постройки - дом № 11. В октябре часть фасада зияла огромной дырой, но теперь выглядит вполне себе прилично. Мы удостоверились: стену восстановили еще к первым числам декабря, однако внутри продолжались работы.

После новогодних выходных, 11 января, корреспондент «КП»-Тверь» вновь съездил на место и проверил, как сейчас обстоят дела в этом доме. Ремонт там завершен, но у жильцов есть ряд серьезных нареканий.

Напомним, что в этом дырявом доме располагается 25 квартир, в которых проживает около 40 человек. На каждом этаже есть общая душевая комната, туалет и кухня. Личных нет. Как раз в этом бытовом секторе на уровне двух этажей и обрушилась стена фасада.

Вот так выглядел дом в октябре. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я приехал в полдень. В глаза бросилось отсутствие у входа в подъезд двух синих кабинок биотуалетов. Не менее двух месяцев во время ремонта они заменяли жильцам нормальные туалеты.

Как позже рассказали жильцы, им вообще пришлось нелегко во время ремонта: мыться было негде (кто как решал проблему), газовую плиту установили в парадном одну на всех, от проема в стене тепла не прибавлялось...

Подходя к дому, я увидел в окне на первом этаже (где раньше была дыра) силуэты. Сразу в то помещение и прошел. Оказалось, это общая кухня. Там как раз находились несколько жильцов дома. На вопрос, как им ремонт, они отреагировали живо. Вытягивать информацию не пришлось.

Рассказывать и показывать начали с душевой комнаты.

- Вот видите, сделали две кабины в душевой. Для чего? Раньше у нас одна была. Все равно же вдвоем никто не пойдет одновременно мыться. У нас же тут общежитие по сути, живут и мужчины, и женщины, - возмутилась миниатюрная бабушка.

Душевые. Фото: Александр ЖМУЛИН

Один из жильцов дома, мужчина средних лет Илья Данилов, обратил внимание на более существенные детали:

- Поддоны в душевых отсеках низкокачественные, продавливаются, отсеки открыты, вода выплёскивается на пол - соответственно сырости не избежать. Раньше у нас был тут слив. Теперь его нет - плиткой заложили. Воде некуда уходить. Это раз. Во-вторых, розетки для возможной установки стиральных машин не заземлены.

Поддон в душевой. Фото: Александр ЖМУЛИН

Разетки не заземлены. Фото: Александр ЖМУЛИН

Бабушка тут же добавила, что делавшие ремонт рабочие куда-то унесли большую чугунную ванную, в которой раньше стирали, полоскали белье.

Мыться, к слову, неудобно: лейки нет, только зафиксированный над головой душ, при этом два крана - холодная и горячая вода. Придется включать одновременно, чтоб смыть с себя мыло, например.

Также рабочие почему-то в конце коридора возле душевой комнаты сняли раму с окна, оставив только одну. В итоге стало ощутимо дуть. Вот так выйдешь из душа и сразу взбодришься от холодной тяги от окна. А потом в больничку...

Одну раму сняли и назад не вернули - теперь ощутимо тянет холодом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Но на этом нарекания со стороны жильцов не заканчиваются.

Большая претензия у жильцов к тому, что во всех помещениях, которые затронул ремонт, в том числе в коридорах, электропроводку сделали открытую. Провода просто прикручены в некоторых местах к стенам и потолкам. Плюс нет ревизионных лючков.

Причем, как рассказал Илья, ремонт вели странно: после того как восстановили стену фасада, сначала почему-то сделали новые потолки, оштукатурили стены, а потом уже начали делать проводку.

Электропроводка не убрана. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я разговаривал с электриками, спрашивал, почему так. Они ответили, что бригадир, который управлял всеми ремонтными работами, сказал: «Мне сначала надо «зашить» потолок, а потом уже делать электрику». Ну кто так делает? - резонно отметил жилец дома. - И вся проводка, все крепления к стенам - вот на таких маленьких саморезах. Где плитка, они еще вставили дюбеля, там еще продержится, а где гипс, естественно, все это отвалится.

Удивительное зрелище открылось на втором этаже: электрораспределительный щит там теперь не закрывается, так как провод проводки туда подведен не изнутри, а просто поверху.

Удивительная работа... Фото: Александр ЖМУЛИН

Стену на кухнях, как я и сам увидел, сделали неровно. Она заметно пузырится. Да и по подоконникам заметно: у одного окна выступает на пару-тройку сантиметров, у другого - в три раза больше. Раковины держатся на честном слове.

Стена неровная. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вытяжки устроены не над всеми газовыми плитами. А на втором этаже вытяжки на кухне вообще практически не работают.

Вытяжки на кухни сделаны вот так. Фото: Александр ЖМУЛИН

На кухне Илья обратил мое внимание на еще одно удивительное решение ремонтников: там розетку устроили прямо над одной из газовых плит. К слову, трубы тут тоже прикреплены к стене саморезами как попало. Выглядит всё это ненадежно.

Розетка над газовой плитой. Фото: Александр ЖМУЛИН

Дополним картину: двери в туалет на первом этаже сделаны так, что они не закрываются. Причем выключатель устроен только снаружи туалета, внутри его нет.

Жильцы сообщили мне, что никакой приемочной комиссии они не видели. Из горадминистрации никто их впечатлением от ремонта не интересовался.

Жильцы направили свои претензии в администрацию Твери.

Будет ли реакция? Время покажет.

Ну а традиционный вопрос: «Неужели нельзя было сделать ремонт нормально, по совести?» - остаётся висеть в воздухе...

Обратите внимание на крепление трубы к стене - сделано как попало. Фото: Александр ЖМУЛИН

Открытая проводка. Фото: Александр ЖМУЛИН

КСТАТИ

В конце октября депутаты на очередном заседании Тверской Думы утвердили выделение 9,2 млн рублей на ремонт этого дома на улице Ротмистрова. Деньги на ремонтные работы вычленили из незапланированных доходов городского бюджета.