В доме с обрушившейся стеной в Твери восстановили фасад

Дом перестал зиять огромной дырой. как это было осенью. Фото: Александр СОРОКИН

На улице Ротмистрова в Твери у построенного в 1950 году двухэтажного жилого дома № 11 по осени отвалилась часть стены. А ведь там проживает не менее 40 человек, большинство из них пенсионеры. После шумихи в прессе и соцсетях огромную дыру рабочие ликвидировали - часть стены вновь возвели.

Такая картина была в октябре. Фото: Александр ЖМУЛИН

Однако, как стало известно «КП»-Тверь», ремонт не закончен: еще восстанавливают также пострадавшие внутренние перекрытия и проводят другие работы.

Как рассказывала нам одна из жительниц дома Екатерина Георгиевна, в том месте, где обрушилась стена, в доме располагались душевые и туалеты. Хорошо хоть, не квартиры.

По словам женщины, при ней дом ни разу серьезно, то есть капитально, не ремонтировали. А она живет там не меньше четверти века.

Напомним, что в доме есть проблемы и внутри: кое-где перекрытия посыпались, туалеты сломались, в коридоре в некоторых местах отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись. Периодически возникают перебои с отоплением и водоснабжением... Меж тем дом не признан аварийным, и поэтому расселению не подлежит.

Вид 21 декабря с другого ракурса. Фото: Александр СОРОКИН

Городская администрация сообщала нам, что проблемы в этом доме начались из-за того, что там на протяжении нескольких лет отсутствовала управляющая компания:

- При этом из-за протекающих коммуникаций происходило разрушение стены в санузлах и фасада здания. По итогам обследования и введения на объекте режима повышенной готовности появилась возможность привлечь к проведению ремонта средства из бюджета города. В рамках аварийно-восстановительных работ администрацией города принято решение об увеличении объема ремонта.

Ремонт ведется подрядчиком под контролем департамента ЖКХ администрации Твери.

Узнать у горадминистрации, в какие сроки планируется завершить ремонт, «КП»-Тверь» пока не удалось. Однако, как рассказали жильцы, им обещали - в декабре.