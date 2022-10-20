В Твери люди живут в доме без стены, и он не признан аварийным

Картина маслом, так сказать. Но демонтаж стены - вынужденный. Фото: Александр ЖМУЛИН

В один из дворов по улице Ротмистрова в Твери можно водить экскурсии, чтобы наглядно показать, не Стамбул – город контрастов, как уверяла героиня Нонны Мордюковой, а Тверь.

С одной стороны там стоит довольно солидная и крепкая многоэтажка, а с другой – старый послевоенный двухэтажный кирпичный дом №11, розовый с белыми полосками, с огромной дырой в стене. Да-да, часть стены - на уровне обоих этажей - отсутствует, прекрасно видны внутренности строения. Дополняют живописную картину две синих кабинки биотуалета на улице рядом со входом...

Вид с другого ракурса. Фото: Александр ЖМУЛИН

Этот дом был построен в 1950 году. Там 25 жилых помещений, общая площадь - 703,20 кв.м. Проживает в доме сегодня не менее 40 человек, большинство - пенсионеры.

Корреспондент "КП"-Тверь" побывал на месте и узнал подробности того, что там сейчас происходит.

Место, где частично обрушена стена фасада, отделено от улицы деревянным забором. За ограду попала и часть ещё не разрушенной стены с окнами. Рядом вход в подъезд и две кабинки биотуалета.

Кабинки биотуалета рядом со входом в дом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Из подъезда вышла одна из жительниц - Екатерина Георгиевна. Она рассказала, что часть стены, а также кровли по указанию горадминистрации начали демонтировать примерно две недели назад. В том месте, где обрушилась стена, в доме располагались душевые и туалеты.

- Дому 72 года, за 25 лет, что я тут живу, его ни разу капитально не ремонтировали, были только какие-то косметические работы, - рассказала Екатерина Георгиевна. - У нас в той части стены, которую снесли, еще зимой отвалилась часть облицовки фасада, также кое-где внутренние перекрытия посыпались, туалеты сломались, в коридоре в некоторых местах, когда водопроводные трубы меняли, отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись.

Место, где отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись. Оно там не единственное. Фото: Александр ЖМУЛИН

Екатерина Георгиевна рассказала, что жильцы дома обращались в администрацию города летом, но там ответили, что экспертной оценки дома для признания его аварийным нет.

Еще одна вышедшая жительница дома дополнила рассказ:

- У нас на первый этаж остался всего один туалет, вот поставили еще два биотуалета, так что ходим теперь порой по нужде на улицу. Мы - жители - ходили в администрацию города, но никакой конкретики не услышали, нам сказали, что стена мокла по вашей вине и поэтому стала разрушаться. Чиновники нам также предлагали самим собрать 80 тыс. рублей и вызвать независимую комиссию, чтобы оценить состояние дома. А так нас переселять никуда не собираются.

Объявление от УК. Фото: Александр ЖМУЛИН

Женщины также рассказали, что в доме периодически возникают проблемы с отоплением и водоснабжением:

- Сейчас вот горячей воды нет, например.

Они также сообщили, что жильцы платят деньги за капремонт - по 15 рублей с 1 кв. метра.

Ну а ремонт фасада, по словам жительниц дома, должен быть завершен в декабре.

- Надежда, что ситуация станет лучше есть?

- Надеемся, конечно, - ответили женщины.

Напомним, что администрация Твери еще в марте выпустила постановление о введении режима повышенной готовности в связи с ненадлежащим состоянием дома №11 на улице Ротмистрова.

Городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации Твери было поручено организовать техническое обследование жилого дома с целью принятия решения о проведении комплекса работ по восстановлению фасада или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

В итоге и были начаты эти работы по замене части фасада с кровлей, а также, по всей видимости, и ремонту внутренних перекрытий в той части здания.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКОВ

Администрация Твери прислала официальный ответ на наш запрос:

- В данном доме на протяжении нескольких лет отсутствовала управляющая компания, фактически управлением дома жилицы не занимались, при этом из-за протекающих коммуникаций происходило разрушение стены в санузлах и фасада здания. По итогам обследования и введения на объекте режима повышенной готовности, появилась возможность привлечь к проведению ремонта средства из бюджета города.

В рамках аварийно-восстановительных работ администрацией города принято решение об увеличении объема ремонта.

В настоящее время подрядная организация приступила к проведению восстановительных работ и ремонту стены и кровли здания, с понедельника планируется начать кладку стены. Все работы находятся на контроле департамента ЖКХ администрации Твери.

ЛЫКО В СТРОКУ

Очень часто доводиться слышать о том, что аварийный дом не признаётся аварийным, потому и не расселяется. Причина… в жёсткости закона. Да-да. Дело в том, что признанный аварийным дом должен быть расселён в течение пяти суток с момента утверждения этого факта. А в экстренных случаях, вообще – только сутки даются.

И всё бы ничего, но в большинстве случаев, нет у администрации свободных площадей – раз, и два - не всегда понятен статус проживающих в таких домах людей, и за пять суток просто физически не разобраться. Вот и латают чиновники дыры, высотой в два этажа, вот и молятся жильцы, чтобы дом не рухнул хотя бы в этом году… Так и живём.