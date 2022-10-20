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Общество20 октября 2022 15:50

В Твери люди живут в доме без стены, и он не признан аварийным

Стену обещают возвести заново
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Картина маслом, так сказать. Но демонтаж стены - вынужденный.

Картина маслом, так сказать. Но демонтаж стены - вынужденный.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В один из дворов по улице Ротмистрова в Твери можно водить экскурсии, чтобы наглядно показать, не Стамбул – город контрастов, как уверяла героиня Нонны Мордюковой, а Тверь.

С одной стороны там стоит довольно солидная и крепкая многоэтажка, а с другой – старый послевоенный двухэтажный кирпичный дом №11, розовый с белыми полосками, с огромной дырой в стене. Да-да, часть стены - на уровне обоих этажей - отсутствует, прекрасно видны внутренности строения. Дополняют живописную картину две синих кабинки биотуалета на улице рядом со входом...

Вид с другого ракурса.

Вид с другого ракурса.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Этот дом был построен в 1950 году. Там 25 жилых помещений, общая площадь - 703,20 кв.м. Проживает в доме сегодня не менее 40 человек, большинство - пенсионеры.

Корреспондент "КП"-Тверь" побывал на месте и узнал подробности того, что там сейчас происходит.

Место, где частично обрушена стена фасада, отделено от улицы деревянным забором. За ограду попала и часть ещё не разрушенной стены с окнами. Рядом вход в подъезд и две кабинки биотуалета.

Кабинки биотуалета рядом со входом в дом.

Кабинки биотуалета рядом со входом в дом.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Из подъезда вышла одна из жительниц - Екатерина Георгиевна. Она рассказала, что часть стены, а также кровли по указанию горадминистрации начали демонтировать примерно две недели назад. В том месте, где обрушилась стена, в доме располагались душевые и туалеты.

- Дому 72 года, за 25 лет, что я тут живу, его ни разу капитально не ремонтировали, были только какие-то косметические работы, - рассказала Екатерина Георгиевна. - У нас в той части стены, которую снесли, еще зимой отвалилась часть облицовки фасада, также кое-где внутренние перекрытия посыпались, туалеты сломались, в коридоре в некоторых местах, когда водопроводные трубы меняли, отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись.

Место, где отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись. Оно там не единственное.

Место, где отвалилась часть потолка так, что деревянные перекрытия вскрылись. Оно там не единственное.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Екатерина Георгиевна рассказала, что жильцы дома обращались в администрацию города летом, но там ответили, что экспертной оценки дома для признания его аварийным нет.

Еще одна вышедшая жительница дома дополнила рассказ:

- У нас на первый этаж остался всего один туалет, вот поставили еще два биотуалета, так что ходим теперь порой по нужде на улицу. Мы - жители - ходили в администрацию города, но никакой конкретики не услышали, нам сказали, что стена мокла по вашей вине и поэтому стала разрушаться. Чиновники нам также предлагали самим собрать 80 тыс. рублей и вызвать независимую комиссию, чтобы оценить состояние дома. А так нас переселять никуда не собираются.

Объявление от УК.

Объявление от УК.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Женщины также рассказали, что в доме периодически возникают проблемы с отоплением и водоснабжением:

- Сейчас вот горячей воды нет, например.

Они также сообщили, что жильцы платят деньги за капремонт - по 15 рублей с 1 кв. метра.

Ну а ремонт фасада, по словам жительниц дома, должен быть завершен в декабре.

- Надежда, что ситуация станет лучше есть?

- Надеемся, конечно, - ответили женщины.

Напомним, что администрация Твери еще в марте выпустила постановление о введении режима повышенной готовности в связи с ненадлежащим состоянием дома №11 на улице Ротмистрова.

Городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации Твери было поручено организовать техническое обследование жилого дома с целью принятия решения о проведении комплекса работ по восстановлению фасада или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

В итоге и были начаты эти работы по замене части фасада с кровлей, а также, по всей видимости, и ремонту внутренних перекрытий в той части здания.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКОВ

Администрация Твери прислала официальный ответ на наш запрос:

- В данном доме на протяжении нескольких лет отсутствовала управляющая компания, фактически управлением дома жилицы не занимались, при этом из-за протекающих коммуникаций происходило разрушение стены в санузлах и фасада здания. По итогам обследования и введения на объекте режима повышенной готовности, появилась возможность привлечь к проведению ремонта средства из бюджета города.

В рамках аварийно-восстановительных работ администрацией города принято решение об увеличении объема ремонта.

В настоящее время подрядная организация приступила к проведению восстановительных работ и ремонту стены и кровли здания, с понедельника планируется начать кладку стены. Все работы находятся на контроле департамента ЖКХ администрации Твери.

ЛЫКО В СТРОКУ

Очень часто доводиться слышать о том, что аварийный дом не признаётся аварийным, потому и не расселяется. Причина… в жёсткости закона. Да-да. Дело в том, что признанный аварийным дом должен быть расселён в течение пяти суток с момента утверждения этого факта. А в экстренных случаях, вообще – только сутки даются.

И всё бы ничего, но в большинстве случаев, нет у администрации свободных площадей – раз, и два - не всегда понятен статус проживающих в таких домах людей, и за пять суток просто физически не разобраться. Вот и латают чиновники дыры, высотой в два этажа, вот и молятся жильцы, чтобы дом не рухнул хотя бы в этом году… Так и живём.

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