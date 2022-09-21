Строительство Западного моста в Твери тормозят владельцы идущих под снос гаражей, не забирая своих вещей

Гаражи активно сносят, но некоторые до сих пор целёхоньки. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери начали сносить гаражи, расположенные на правом берегу Волги вдоль улицы Кирова. Раньше гаражи служили ориентиром для тех, кто едет на электричке со стороны Вышнего Волочка: гаражи появились за окном - значит, подъезжаем к платформе Пролетарская, а за ней и вокзал, пора на выход.

Сейчас в гаражном кооперативе шумят экскаваторы. Новый ориентир для железнодорожных пассажиров - стройка долгожданного Западного моста, который обещают возвести к 2025 году.

Стройка должна завершиться к 2025 году. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кооператив пока наполовину жив. Капитальные кирпичные гаражи ещё стоят, хотя и не все. На посту оказалась и приветливая женщина-охранник.

- Снесли уже половину, наверное, - говорит женщина. - Каждый день работают, даже в выходные. Мы-то сидим, пока гаражи стоят. А потом всё, работа кончится, дома сидеть будем…

Экскаватор прессует металлические гаражные боксы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Неподалёку от поста охраны шумит экскаватор, прессует снесённые металлические гаражные боксы. Рядом о чём-то разговаривают рабочие и мастер.

- Когда сносить закончите? - интересуюсь.

- Когда все отсюда съедут. Некоторые владельцы вещи тут оставили. Мы им звоним, но не все трубку берут, - отвечает мастер по имени Андрей. - Вот после обеда опять обзванивать буду.

По словам рабочих, стройка действительно тормозится из-за бывших владельцев гаражей. Они уже получили за них компенсацию, то есть фактически гаражи можно сносить. Но некоторые ещё не вывезли из боксов имущество. Вот снесут гараж, а потом владелец заявит, что там было что-то ценное… Если кто-то из хозяев так и не объявится, скорее всего, гараж придётся вскрывать в присутствии полиции. Мастер вздыхает.

Возни на данном этапе и без того много. Гаражи - не просто коробки, там имеются подвалы, всё это надо выкапывать, засыпать, укреплять.

Здесь проложат дорогу, ведущую к мосту. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Наверное, к новому году уложимся, - предполагает строитель. - Потом тут будем делать насыпь.

- И вон ту живописную сосну снесёте? - спрашиваю про растущую вдалеке, на ещё живой части кооператива, удивительной красоты сосну.

- Придётся. Жалко, но что делать.

- Зимой стройка не встанет?

- Нет, будем продолжать.

Сосну жаль - красивая. Фото: Виктория ТУШКОВА

Следующий этап после сноса гаражей - сооружение насыпи под строительство новой дороги. Чуть дальше гаражного кооператива в сторону Волги, примерно там, где сейчас находятся здания пункта железнодорожной охраны, встанет опора моста. Вести к мосту с Комсомольской площади будет новая транспортная развязка. Ради её строительства там тоже многое поменяется.

- Памятник экипажу Степана Горобца должны перенести, - говорят рабочие.

Напомним, согласно проекту, Западный мост протянется на 349,57 метра в длину. Он будет шестиполосным. Под ним смогут ходить теплоходы: предусматривается судоходный габарит высотой 13,5 метра и шириной 120 метров. На другом берегу Волги, в районе Горбатки, также появится новая транспортная развязка.

Денег всё это будет стоить немалых, но нам хорошо помог федеральный бюджет. Общая сумма средств, выделенная на долгожданный Западный мост федеральной казной, составит 8 млрд 875,3 млн рублей. Транши расписаны по годам: в 2023-м - больше 2 млрд 468 млн, в 2024-м - свыше 5 млрд 812 млн, в 2025-м - более 595 млн. Регион добавит к федеральным средствам еще 1 млрд 52,5 млн рублей.