Низкая явка и однопартийная Дума: Итоги выборов в Тверской области

Проголосовать могли свыше 500 тыс. человек, в итоге на избирательные участки людей пришло очень мало. Фото: Александр ЖМУЛИН

21 избирательная кампания в 15 муниципалитетах. Возможность проголосовать у 519 161 жителя региона. 265 депутатских мандатов. Это про выборы 11 сентября в Тверской области. Каковы итоги? В первую очередь бросаются в глаза крайне низкая явка в Твери и оглушительный перевес кандидатов от «Единой России». Впервые в истории Тверской городской Думы она будет однопартийной.

Итоги прошедших в регионе выборов утром 12 сентября подвели в областной избирательной комиссии. Сделали это председатель облизбиркома Валентина Дронова и глава Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

Валентина Дронова ит Александр Бутузов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Валентина Дронова напомнила, что всего было зарегистировано 672 кандидата (13 из них, правда, потом снялись по личным обстоятельствам). Большинство - от политических партий, а также 148 самовыдвиженцев. Было открыто 438 избирательных участков, обеспечивали их работу свыше 4000 человек.

Депутатов выбирали в Бельском, Зубцовском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Максатихинском, Ржевском и Сонковском муниципальных округах, Нелидовском и Осташковском городских округах, Торжокском, Конаковском и Старицком районах, в Твери и Торжке.

Общие данные по региону. Фото: Александр ЖМУЛИН

Самая крупная кампания была в областном центре. Избирали депутатов в городскую Думу. Теперь там не 33, а 25 депутатов. Претендовали на мандаты 171 кандидат. Выборы проходили по мажоритарной системе (голосовали конкретно за кандидатов, «списочников» не было).

В итоге в гордуму прошли только кандидаты от «Единой России»: Наталья Павлюк, Сергей Козлов, Анна Зайцева, Александр Моняков, Сергей Мамонов, Дмитрий Фадеев, Дмитрий Нечаев, Роман Ростовцев, Илья Холодов, Артур Сычёв, Алексей Виноградов, Андрей Архипов, Максим Жирков, Ян Барышев, Татьяна Жомова, Ирина Колесникова, Владимир Ешурин, Евгений Пичуев, Ирина Тюрякова, Владимир Родионов, Денис Блиновский, Екатерина Глебова, Ольга Устинова, Алексей Арсеньев.

Многие из них не впервые в гордуме. Некоторые заседали там несколько созывов.

В целом в регионе 220 мандатов получили единороссы, 36 - самовыдвиженцы, пять - кандидаты от КПРФ, четыре - справедливороссы. В общем, везде абсолютное большинство составляют представители партии власти.

- Явка на этих выборах в регионе была крайне низкой. В Тверской области в среднем - 17,49%, в Тверскую городскую Думу - 12,78%, - сообщила Валентина Дронова.

На вопрос, почему такая низкая явка, председатель облизбиркома ответила так:

- Хотелось бы более активной кампании от кандидатов. Кроме того, наверное, сыграла свою роль и хорошая погода: люди уехали на дачи. Плюс, может быть, еще возникла некоторая усталость от выборов. Три года мы идем в электоральных циклах. 2020 год - голосование по Конституции, в прошлом году были масштабные избирательные кампании.

Александр Бутузов сообщил, что на избирательных участках были 422 наблюдателя от Общественной палаты региона. По его словам, голосование прошло спокойно и законно, без каких-то серьезных эксцессов и нарушений.

Всего же наблюдателей было 1142, в том числе 530 - от кандидатов и 190 - от партий.

Валентина Дронова также отметила новшество: голосование на всех участках началось с государственного гимна России.

Не остались без внимания те, кто голосовал впервые, для них были подготовлены сувениры: где-то ручки, где-то блокноты, где-то сладости.

Полные итоги выборов опубликованы на сайте облизбиркома.