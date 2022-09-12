Горком партии: Итоги выборов в Тверскую городскую Думу

Выборы в Твери прошли при пустых избирательных участках.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Избирательная комиссия Тверской области, обработав 100% бюллетеней, обнародовала предварительные итоги выборов в Тверскую городскую Думу.
Вот имена новых городских депутатов:
1 — Павлюк;
2 — Козлов;
3 — Зайцева;
4 — Моняков;
5 — Мамонов;
6 — Фадеев;
7 — Нечаев;
8 — Ануфриев;
9 — Ростовцев;
10 — Холодов;
11 — Сычёв;
12 — Виноградов;
13 — Архипов;
14 — Жирков;
15 — Барышев;
16 — Жомова;
17 — Колесникова;
18 — Ешурин;
19 — Пичуев;
20 — Тюрякова;
21 — Родионов;
22 — Блиновский;
23 — Глебова;
24 — Устинова;
25 — Арсеньев.
Все кандидаты были избраны, как говорится, при пустых трибунах — с низкой явкой, в среднем по городу 12,43%.
И Думу теперь можно называть горкомом партии, как это было при однопартийной советской системе, ведь все избранные депутаты - члены одной партии - Единой России.
В ближайшее время новым депутатам предстоит избрать главу Твери.
Итоги выборов от Облизбиркома.