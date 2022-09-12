Горком партии: Итоги выборов в Тверскую городскую Думу

Выборы в Твери прошли при пустых избирательных участках. Фото: Александр ЖМУЛИН

Избирательная комиссия Тверской области, обработав 100% бюллетеней, обнародовала предварительные итоги выборов в Тверскую городскую Думу.

Вот имена новых городских депутатов:

1 — Павлюк;

2 — Козлов;

3 — Зайцева;

4 — Моняков;

5 — Мамонов;

6 — Фадеев;

7 — Нечаев;

8 — Ануфриев;

9 — Ростовцев;

10 — Холодов;

11 — Сычёв;

12 — Виноградов;

13 — Архипов;

14 — Жирков;

15 — Барышев;

16 — Жомова;

17 — Колесникова;

18 — Ешурин;

19 — Пичуев;

20 — Тюрякова;

21 — Родионов;

22 — Блиновский;

23 — Глебова;

24 — Устинова;

25 — Арсеньев.

Все кандидаты были избраны, как говорится, при пустых трибунах — с низкой явкой, в среднем по городу 12,43%.

И Думу теперь можно называть горкомом партии, как это было при однопартийной советской системе, ведь все избранные депутаты - члены одной партии - Единой России.

В ближайшее время новым депутатам предстоит избрать главу Твери.