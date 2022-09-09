Выборы в Тверской области: Все участки готовы, иноагентов среди кандидатов не выявлено

Голосование пройдет в 15 муниципалитетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова за двое суток до 11 сентября - Единого дня голосования - на брифинге огласила итоги подготовки к выборам.

Напомнила, что в 30 регионах России пройдут местные выборы. Это около 4800 избирательных кампаний, в которых могут поучаствовать свыше 44 млн избирателей.

В Тверской области проходит 21 избирательная кампания в 15 муниципалитетах. Это касается почти 519 161 жителя региона. Будет выбрано 265 депутатов в разных городах, округах и сельских поселениях, в том числе в Твери.

Валентина Дронова на брифинге Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Всего из 732 претендентов было зарегистрировано 672 кандидата. Большинство - от политических партий, самовыдвиженцев - 148.

Но, как сообщила Валентина Дронова, после регистрации 13 человек по своей воле снялись с выборов из-за личных обстоятельств. Таким образом, сейчас у нас в регионе на выборы идут всего 659 граждан.

В Тверскую городскую Думу избирается 25 депутатов, кандидатов - 171. Это, считай, семь человек на одно кресло.

Председатель облизбиркома напомнила о досрочном голосовании.

- По данным на 20:00 8 сентября, в районах и округах региона досрочно проголосовал 1% избирателей, в Твери - 1,09%, - уточнила Валентина Дронова.

На выборах контроль за голосованием будут осуществлять 1223 наблюдателя: 576 - от кандидатов, 448 - назначены Общественной палатой региона, 199 - назначены пятью политическими партиями.

11 сентября на избирательных участках с 7:00 до момента сдачи протоколов в избирком будет вестись видеозапись, или, как выразилась Валентина Дронова, видеофиксация. Видеозаписи потом могут затребовать наблюдатели или кандидаты.

Прямой доступной для всех граждан видеотрансляции с участков не будет. По словам председателя облизбиркома, это слишком дорогое удовольствие на выборах местного уровня.

Валентина Дронова сообщила, что среди кандидатов лиц, аффилированных с иноагентами или которые сами отмечены таким статусом, выявлено не было. При этом были лица, которые ввиду двойного гражданства сами снялись с выборов. Также были случаи отказа в регистрации из-за сокрытия непогашенной судимости.

Резюмируя, председатель облизбиркома отметила, что все участки к голосованию готовы.

Надеемся, и участники тоже готовы.