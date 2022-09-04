Коронавирус в Твери, последние новости на 4 сентября 2022: аудиокниги для слепых детей, хулиганы разбушевались и рекордные заморозки

Актуальные данные о распространении ковида в регионе. Фото: Виктория ТУШКОВА, Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 4 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 182 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 833 случай заражения.

Выздоровели 163 874 пациента (+150).

Умерли 2763 человека (+1).

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 599 (+35) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 915 (+16)

Ржев 9168 (+4)

Калининский район 7417 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 6826 (+7)

Торжок 5537 (+1)

Кимры 5135 (+6).

Графика: ПТО

Кому коронавирус, а у кого другие беды. В Твери разбушевались хулиганы-автовандалы. Соцсети наполнились гневными сообщениями о порче машин: неизвестные режут колёса припаркованных авто и разбивают стёкла.

В ночь на 2 сентября на улице Докучаева кто-то разбил стёкла у внедорожника. По сообщениям очевидцев, таким же образом пострадало ещё по меньшей мере десять автомобилей на улице Скворцова-Степанова, две машины на Паши Савельевой и ещё две на территории ЖК "Новый город".

Той же ночью кто-то порезал колёса машин, припаркованных на улице Хромова за Волгой.

А теперь к делам добрым. У тверских школьников появилась возможность помочь незрячим детям - записать для них аудиокниги. Это проект «Вслух», придуманный незрячим мальчиком Фёдором Лысиковым. Участникам преподадут мастер-классы по чтению вслух. Подробности об участии в этом хорошем деле можно узнать на сайте проекта.

И - внимание! Берегите здоровье! В Тверской области рекордные заморозки. Самая низкая ночная температура в Центральной России была зафиксирована у нас, в Тверской области. А Гидрометцентр тем временем вновь предупреждает о заморозках в -2 градуса на ближайшую ночь. Переохлаждение - отличный союзник респираторных заболеваний. Одевайтесь теплее!