Самая низкая температура в Центральной России ночью 3 сентября была зафиксирована в Тверской области

Даже котики в шоке от такого резкого похолодания. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ещё только начало сентября, а в ночные и утренние часты в Тверской области подмораживает. Гидрометцентр предупреждает о заморозках в -2 градуса на ближайшие две ночи ( с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник).

А минувшая ночь стала в регионе самой холодной в Центральной России! Об этом в своём телегам-канале сообщил известный метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец:

- В Центральной России минувшей ночью впервые отмечались заморозки! Ниже нуля столбики термометров опускались в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областях. Самая низкая температура зафиксирована в Лесном Заповеднике (Тверская область), -2.0.

Бабьего лета пока не видать.