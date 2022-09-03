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Общество3 сентября 2022 13:07

Самая низкая температура в Центральной России ночью 3 сентября была зафиксирована в Тверской области

Бабьего лета в ближайшей перспективе не видно
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Даже котики в шоке от такого резкого похолодания.

Даже котики в шоке от такого резкого похолодания.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ещё только начало сентября, а в ночные и утренние часты в Тверской области подмораживает. Гидрометцентр предупреждает о заморозках в -2 градуса на ближайшие две ночи ( с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник).

А минувшая ночь стала в регионе самой холодной в Центральной России! Об этом в своём телегам-канале сообщил известный метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец:

- В Центральной России минувшей ночью впервые отмечались заморозки! Ниже нуля столбики термометров опускались в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областях. Самая низкая температура зафиксирована в Лесном Заповеднике (Тверская область), -2.0.

Бабьего лета пока не видать.