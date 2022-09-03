Школьники из Тверской области могут записать аудиокниги для слепых детей и подростков

Читать можно по-разному. Фото: Виктория ТУШКОВА

Школьников Тверской области приглашают стать волонтёрами проекта «Вслух» и записать аудиокниги для слепых и слабовидящих детей.

Этот полезный проект придумал в 2018 году незрячий участник конкурса юных чтецов «Живая классика» Фёдор Лысиков. Он предложил записывать на аудио литературные новинки для подростков.

«В этом сезоне ставка делается на книги современных авторов. Специально для проекта писатели будут делиться с ребятами своими рукописями – сочинениями, которые еще не изданы», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Волонтёры проекта будут участвовать в творческих мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи аудиокниг. Для них создадут книжный клуб, где будут проходить встречи с писателями.

Узнать все подробности, зарегистрироваться и стать волонтёром можно на сайте проекта «Вслух».