«Нужно бороться за эту идею»: Памятники архитектуры Николая Львова будут включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Усадьба Знаменское-Раёк. Дворцово-парковый ансамбль, созданный Львовым. Фото: Вадим Разумов.
Осталось буквально полшага до того, чтобы памятники архитектуры Николая Львова в Тверской области были включены в предварительный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Речь идёт об усадьбах и храмах авторства архитектора-палладианца, «русского Леонардо» - Николая Львова. Это исторический центр Торжка, в том числе собор и колокольня Борисоглебского монастыря, а также храмы и другие здания в усадьбах Знаменское-Раёк, Митино, Никольское-Черенчицы, Переслегино, Прямухино, Арпачёво, Горницы - всего более 220 памятников федерального и регионального значения.
Церковь в честь святых апостолов Петра и Павла в Переслегино. Фото: Тверская епархия.
Напомним, с инициативой добиться присвоения этим памятникам статуса объектов всемирного наследия выступили серьёзные эксперты и общественники около двух лет назад. Идею поддержали президент Российской академии архитектуры Дмитрий Швидковский и председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артём Демидов.
Работа непростая. И её первый глобальный этап - включение объектов в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО - практически завершён. Причём в основном силами активистов идеи.
- Заявка, которую мы подготовили, одобрена Минкультом. Теперь она должна быть передана в Министерство иностранных дел, которое отправит её в центральное отделение ЮНЕСКО в Париже, - сообщил «КП»-Тверь» кандидат искусствоведения и один из инициаторов проекта Арсений Петров.
ЮНЕСКО принимает документы только на двух языках - английском и французском. Инициаторы идеи сами, на свои средства перевели заявку.
- Печально, что за два года в Тверской области как будто не появилось желания бороться за эту идею, - сокрушается Арсений Петров. - Чтобы дело двигалось дальше, местные чиновники должны проявить интерес, начать переживать. С нами до сих пор никто так и не встретился, чтобы обговорить дальнейшие планы. А на данном этапе первостепенной задачей является объединение ресурсов.
Отметим: помимо сохранения самих бесценных объектов, которые будут иметь право на приоритетное финансирование, включение их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - важный инфраструктурный проект. Он может принести в регион деньги, создать новые рабочие места.
- Это новая инфраструктура, культурный туризм, агротуризм. Проект сможет поднять Торжокский район на совершенно новый уровень, - убеждён Арсений Петров. - Экономика туризма сегодня - один из важнейших двигателей мира. Люди хотят отдыхать и вкладываются в свой отдых, в интересные места. И это не говоря об общем престиже и имидже Тверской области как региона, культурно и исторически уникального.
Усадьба «Знаменское-Раёк». Фото: Туристический портал Тверской области
Чтобы львовские памятники получили впоследствии статус объектов всемирного наследия, Тверская область уже сегодня должна начать работу над составлением номинационного досье памятников. Это следующий после попадания в предварительный список ЮНЕСКО этап работы. И силами активистов тут при всём желании не справиться.
- Это многотомный труд. На создание номинационного досье уйдёт минимум два года, но, скорее, даже четыре-пять лет, - предполагает искусствовед. - Начинать нужно с создания рабочей группы. В неё должны войти искусствоведы, геодезисты, юристы, представители власти, туристической сферы - это всё требования ЮНЕСКО. В рабочей группе, конечно, должны быть представители местных сообществ и церкви. Хотелось бы, чтобы власть в Тверской области об этом заговорила. Необходимо планирование работы, и начинать его нужно уже сегодня.
Это формальная сторона дела. Кроме этого нужно озаботиться состоянием самих памятников. Находящиеся под угрозой обрушения развалюхи в список не войдут. При этом реставрационные и консервационные работы должны быть качественными, сохранять аутентичность.
Главный дом усадьбы в Митино в список ЮНЕСКО, увы, уже не попадёт - слишком сильно перестроен... Фото: Нина Лопатина.
Если работу не начать, объекты в предварительном списке ЮНЕСКО не задержатся и через несколько лет будут просто вычеркнуты. Весь труд и потраченные деньги уйдут в песок - такие примеры, увы, уже были.
Функционирование рабочей группы, реставрация, обустройство какой-никакой инфраструктуры - всё это, конечно, требует денег.
- Я убеждён, это не неподъёмные суммы, особенно если мы их планируем. Находятся же деньги на то, чтобы ставить бронзовые памятники тому же Львову в Торжке. Но рядом может гибнуть его наследие… С момента попадания в предварительный список ЮНЕСКО объекты уже будут иметь приоритетное финансирование. Деньги могут проводиться по федеральному и региональному бюджетам, через привлечение президентских грантов.
Реальный пример: благотворительный фонд «Белый ирис» выиграл президентский грант на сохранение святынь тверской глубинки, об этом уже писала «КП»-Тверь». В том числе активисты фонда провели противоаварийные работы в возведённой по проекту Львова Петропавловской церкви в Переслегино. Она также претендует на включение в список объектов всемирного наследия.
В фонд президентских грантов письмо наряду с активистами могут написать и местные чиновники: обосновать важность реставрации объекта, претендующего считаться всемирным наследием.
- Деньги уже сейчас может приносить туризм, - убеждён Арсений. - Зачем ждать пять лет, пока из Парижа пришлют табличку «Объект всемирного наследия». Рассказывать об этом необходимо сегодня. Возьмём, например, остров-град Свияжск в Татарстане, где в процессе включения объектов в список ЮНЕСКО турпоток вырос в пятьдесят раз. У России в целом есть большой позитивный опыт взаимоотношений с ЮНЕСКО, есть на кого опереться. Кижи, например, - гигантский опыт! Есть НИИ культурного и природного наследия имени Лихачёва, который умеет работать с ЮНЕСКО. Есть кафедры ЮНЕСКО при вузах. В Твери, кстати, такая тоже была - неплохой повод её реанимировать. Нужно учиться у тех, кто уже умеет привлекать финансирование. Сегодня я вижу проблему в отсутствии желания, а не в отсутствии возможностей.