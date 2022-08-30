«Нужно бороться за эту идею»: Памятники архитектуры Николая Львова будут включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Усадьба Знаменское-Раёк. Дворцово-парковый ансамбль, созданный Львовым. Фото: Вадим Разумов.

Осталось буквально полшага до того, чтобы памятники архитектуры Николая Львова в Тверской области были включены в предварительный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Речь идёт об усадьбах и храмах авторства архитектора-палладианца, «русского Леонардо» - Николая Львова. Это исторический центр Торжка, в том числе собор и колокольня Борисоглебского монастыря, а также храмы и другие здания в усадьбах Знаменское-Раёк, Митино, Никольское-Черенчицы, Переслегино, Прямухино, Арпачёво, Горницы - всего более 220 памятников федерального и регионального значения.

Церковь в честь святых апостолов Петра и Павла в Переслегино. Фото: Тверская епархия.

Напомним, с инициативой добиться присвоения этим памятникам статуса объектов всемирного наследия выступили серьёзные эксперты и общественники около двух лет назад. Идею поддержали президент Российской академии архитектуры Дмитрий Швидковский и председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артём Демидов.

Работа непростая. И её первый глобальный этап - включение объектов в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО - практически завершён. Причём в основном силами активистов идеи.

ЗАЯВКА ОДОБРЕНА МИНКУЛЬТОМ

- Заявка, которую мы подготовили, одобрена Минкультом. Теперь она должна быть передана в Министерство иностранных дел, которое отправит её в центральное отделение ЮНЕСКО в Париже, - сообщил «КП»-Тверь» кандидат искусствоведения и один из инициаторов проекта Арсений Петров.

ЮНЕСКО принимает документы только на двух языках - английском и французском. Инициаторы идеи сами, на свои средства перевели заявку.

- Печально, что за два года в Тверской области как будто не появилось желания бороться за эту идею, - сокрушается Арсений Петров. - Чтобы дело двигалось дальше, местные чиновники должны проявить интерес, начать переживать. С нами до сих пор никто так и не встретился, чтобы обговорить дальнейшие планы. А на данном этапе первостепенной задачей является объединение ресурсов.

Отметим: помимо сохранения самих бесценных объектов, которые будут иметь право на приоритетное финансирование, включение их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - важный инфраструктурный проект. Он может принести в регион деньги, создать новые рабочие места.

- Это новая инфраструктура, культурный туризм, агротуризм. Проект сможет поднять Торжокский район на совершенно новый уровень, - убеждён Арсений Петров. - Экономика туризма сегодня - один из важнейших двигателей мира. Люди хотят отдыхать и вкладываются в свой отдых, в интересные места. И это не говоря об общем престиже и имидже Тверской области как региона, культурно и исторически уникального.

Усадьба «Знаменское-Раёк». Фото: Туристический портал Тверской области

ЧТО СЕЙЧАС НУЖНО СДЕЛАТЬ

Чтобы львовские памятники получили впоследствии статус объектов всемирного наследия, Тверская область уже сегодня должна начать работу над составлением номинационного досье памятников. Это следующий после попадания в предварительный список ЮНЕСКО этап работы. И силами активистов тут при всём желании не справиться.

- Это многотомный труд. На создание номинационного досье уйдёт минимум два года, но, скорее, даже четыре-пять лет, - предполагает искусствовед. - Начинать нужно с создания рабочей группы. В неё должны войти искусствоведы, геодезисты, юристы, представители власти, туристической сферы - это всё требования ЮНЕСКО. В рабочей группе, конечно, должны быть представители местных сообществ и церкви. Хотелось бы, чтобы власть в Тверской области об этом заговорила. Необходимо планирование работы, и начинать его нужно уже сегодня.

Это формальная сторона дела. Кроме этого нужно озаботиться состоянием самих памятников. Находящиеся под угрозой обрушения развалюхи в список не войдут. При этом реставрационные и консервационные работы должны быть качественными, сохранять аутентичность.

Главный дом усадьбы в Митино в список ЮНЕСКО, увы, уже не попадёт - слишком сильно перестроен... Фото: Нина Лопатина.

Если работу не начать, объекты в предварительном списке ЮНЕСКО не задержатся и через несколько лет будут просто вычеркнуты. Весь труд и потраченные деньги уйдут в песок - такие примеры, увы, уже были.

ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Функционирование рабочей группы, реставрация, обустройство какой-никакой инфраструктуры - всё это, конечно, требует денег.

- Я убеждён, это не неподъёмные суммы, особенно если мы их планируем. Находятся же деньги на то, чтобы ставить бронзовые памятники тому же Львову в Торжке. Но рядом может гибнуть его наследие… С момента попадания в предварительный список ЮНЕСКО объекты уже будут иметь приоритетное финансирование. Деньги могут проводиться по федеральному и региональному бюджетам, через привлечение президентских грантов.

Реальный пример: благотворительный фонд «Белый ирис» выиграл президентский грант на сохранение святынь тверской глубинки, об этом уже писала «КП»-Тверь». В том числе активисты фонда провели противоаварийные работы в возведённой по проекту Львова Петропавловской церкви в Переслегино. Она также претендует на включение в список объектов всемирного наследия.

В фонд президентских грантов письмо наряду с активистами могут написать и местные чиновники: обосновать важность реставрации объекта, претендующего считаться всемирным наследием.

- Деньги уже сейчас может приносить туризм, - убеждён Арсений. - Зачем ждать пять лет, пока из Парижа пришлют табличку «Объект всемирного наследия». Рассказывать об этом необходимо сегодня. Возьмём, например, остров-град Свияжск в Татарстане, где в процессе включения объектов в список ЮНЕСКО турпоток вырос в пятьдесят раз. У России в целом есть большой позитивный опыт взаимоотношений с ЮНЕСКО, есть на кого опереться. Кижи, например, - гигантский опыт! Есть НИИ культурного и природного наследия имени Лихачёва, который умеет работать с ЮНЕСКО. Есть кафедры ЮНЕСКО при вузах. В Твери, кстати, такая тоже была - неплохой повод её реанимировать. Нужно учиться у тех, кто уже умеет привлекать финансирование. Сегодня я вижу проблему в отсутствии желания, а не в отсутствии возможностей.