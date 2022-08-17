Росстат: Учителя в Тверской области в среднем зарабатывают менее 34 тысяч рублей

Нагрузки у учителей обычно большие... Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько зарабатывает школьный учитель? Ответ на этот вопрос будет разным в зависимости от того, у кого спросить.

Сами учителя, как правило, зарплатами недовольны. Нагрузка и ответственность огромны, а деньги, мягко говоря, скромные. Официальная позиция известна: заработок учителя должен быть приближен к среднему по экономике региона.

Как на практике, покажет статистика. Сведения о заработках работников образования опубликовал Росстат. Цифры представлены за январь-март 2022 года.

УЧИТЕЛЯ ШКОЛ

Средний заработок учителя в Тверской области - 33 851 рубль (без учёта доплаты за классное руководство, она составляет 5 000 рублей). Если отнять 13% налога на доходы физических лиц, получается негусто.

И это, как и в случае с медиками, о которых уже писала «КП»-Тверь», не только оклад. Статистика учительских получек начинается со сбора данных о численности работников организации. Далее берутся данные о фонде начисленной заработной платы. Средние заработки вычисляются простым делением фонда начисленной зарплаты на количество работников.

Учитель, который трудится в своей школе больше чем на ставку, числится в статистике как одна единица. К его зарплатной статистике может прибавляться заработок по внутреннему совместительству (если педагог оформлен, например, сразу на двух должностях) и т. д. Из этого и складывается общая сумма зарплаты.

Зарплата учителя в Тверской области, увы, пока ниже средней по региону:

- на 17 тысяч рублей ниже зарплаты работников средних и крупных предприятий (по данным за январь-март 2022 года, она составляет 50 866 рублей);

- и на 59 рублей ниже среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (она составляет 33 910 руб.)

С учётом ставок классного руководства ситуация немного изменится, но статистика Росстата, как мы писали выше, эту доплату не учитывает.

НИЖЕ СРЕДНЕГО ПО СТРАНЕ

Средняя зарплата учителя общеобразовательной школы в РФ - 45 787 рублей, это почти на 12 тысяч рублей выше тверских учительских зарплат.

Если составить региональный рейтинг получек учителей (от большей к меньшей), Тверская область окажется на 54-м месте среди 85 субъектов РФ.

Самыми высокими зарплатами могут похвастаться учителя Чукотки (111 158 руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (102 330 руб.) и Москвы (99 674 руб.).

Получки в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии самые низкие. Учительские зарплаты там не дотягивают до 26 тысяч рублей.

ЗАРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ САДОВ, ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ

В Тверской области:

31 067 рублей - средняя зарплата воспитателя детского сада (средняя по РФ - 38 761 рубль).

32 278 рублей - средняя зарплата педагогов и мастеров учреждений среднего специального образования (средняя по РФ - 43 963 рубля).

68 718 рублей - средняя зарплата педагогов вузов (средняя по РФ - 97 276 рублей).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Как и в случае с заработками врачей, по размеру учительских получек из регионов-соседей Верхневолжье обошли Подмосковье, Вологодская и Ярославская области. Наши учительские зарплаты - в середнячках.

Московская область – 62 036 руб.

Вологодская область – 40 496 руб.

Ярославская область – 34 519 руб.

Тверская область – 33 851 руб.

Смоленская область – 30 884 руб.

Новгородская область – 30 401 руб.

Псковская область – 29 869 руб.