Росстат: Зарплата врачей в Тверской области выше средней зарплаты по региону

Средняя зарплата у врача не так и мала. Но работать на эту зарплату придётся совсем не средне. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Целевые показатели по заработной плате врачей достигнуты в 59 субъектах Российской Федерации. Об этом на днях сообщил Фонд обязательного медицинского страхования.

Про заработки тверских медиков в данном сообщении ничего конкретно сказано не было, поэтому мы решили посмотреть официальную статистику Росстата. Она такова: в Тверской области средний заработок врачей - 64 378 рублей (данные за январь-май 2022 года).

Это, к слову, больше средней зарплаты работников средних и крупных предприятий региона (по данным за январь-март 2022 года, она составляет 50 866 рублей).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Если вы недоумеваете, почему же медики жалуются на заработки, объясним. Во-первых, это средний заработок, который учитывает зарплаты всех врачей, в том числе и руководителей медучреждений. А во-вторых, зарплата не равна окладу. В статистику включены оклады по всем ставкам, на которых может горбатиться один врач, его «дежурантские», «коронавирусные» и иные доплаты, оплата работы по совместительству и т.д.

Таким образом и выходит эта средняя сумма зарплаты. Именно она, как правило, и учитывается чиновниками при принятии различных судьбоносных решений, а также при анализе «достижения целевых показателей».

Итак, зарплаты врачей в Тверской области, согласно статистике Росстата, следующие:

64 378 рублей - средняя зарплата;

73 753 рубля - средняя зарплата в медучреждениях федеральной собственности (это Тверской государственный медицинский университет и все его клиники, Центральная медико-санитарная часть № 141 в Удомле и другие);

63 052 рубля - средняя зарплата в медучреждениях областного подчинения (все остальные медучреждения: областная больница, центральные районные больницы, городские больницы и все их подразделения).

МЕНЬШЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В РФ

Средний заработок врачей в стране, согласно данным Росстата, - 92 018 рублей. Выходит, наши получают в 1,4 раза меньше.

Если составить рейтинг зарплат врачей в регионах страны, то среди 85 субъектов РФ Тверская область окажется на 59-м месте.

Самые высокие средние зарплаты у медиков с высшим образованием в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области: от 184 до 227 тысяч рублей.

Самые низкие - в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии. Здесь врачи получают от 46 до 50 тысяч рублей в среднем.

Московские врачи довольствуются средней зарплатой в 168 тысяч рублей. Питерские получают в среднем 122 тысячи рублей.

ЗАРАБОТКИ СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА

В Тверской области средняя зарплата среднего медицинского персонала (это фельдшеры, зубные техники, медсёстры, акушеры, медицинские лаборанты и так далее) - 34 558 рублей (также статистика Росстата за январь-март 2022 года).

Это на 12 тысяч рублей ниже, чем средние заработки медсестёр, фельдшеров и их коллег по РФ (46 500 рублей).

Младший медперсонал (младшие медицинские сёстры, санитары, сёстры-хозяйки) в регионе получает в среднем 29 524 рубля. Средняя по РФ зарплата санитарок и младших медсестёр - 39 651 рубль.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Заработки тверских врачей оказались сопоставимы с зарплатами их коллег из соседних регионов. Вперёд вырвались лишь вологодские медики и, конечно, работники больниц и поликлиник Подмосковья.

Московская область -109 058 руб. (12-е место)

Вологодская область - 79 317 руб. (31-е место)

Ярославская область - 66 816 руб. (49-е место)

Тверская область - 64 378 руб. (59-е место)

Псковская область - 64 145 руб. (62-е место)

Смоленская область - 64 100 руб. (65-е место)

Новгородская область - 61 032 руб. (66-е место)