«Гусям» летать охота: авиамоделирование - как спорт настоящих мужчин и крепких изобретательных женщин

На слёте авиамоделистов по Тверью. Фото: Любовь Абракадаброва

Может авиамодели? – продолжаю я гадать в какую секцию отдать своего шестилетнего сына. Тем более что он, как и все мальчишки, с трепетом смотрит на самолёты. Изучая этот вопрос, узнала, что совсем рядом, в Старице (Тверская область) уже в седьмой раз проведут слёт авиамоделистов «Большие гуси».

Скучные люди слёт «Большими гусями» не назовут, подумала я, собираясь 13 августа на мероприятие. Ожидала увидеть кучу ребятишек с задранными головами, которые судорожно сжимают в руках покупные китайские пульты управления, и пытаются обогнать друг друга. Вот такие были у меня познания в искусстве авиамоделирования. Но по факту, когда добралась до аэродрома, увидела своими глазами, что это спорт настоящих мужчин и крепких изобретательных женщин. Нет, дети, конечно, тоже присутствовали, но в основном в качестве перенимателей опыта, поддерживателей мам и пап, пускателей слюней на профессионально выполненные агрегаты.

Само шоу было эффектным, завораживающим. Наблюдать в небе за моделью — сплошное удовольствие. Даже дал кий от авиамоделирования человек (как я) может получить эстетический экстаз. Это торжество науки, прогресс, искусство. Прич м, каждый аппарат отражает креативность хозяина. Ну и, конечно, в небе яркие краски не гипнотизируют зрителя так, как мастерство управления аппаратом.

Разбираясь в обстановке, я познакомилась с Виталием Робертусом, шеф-пилотом авиционного спортивного клуба. Он рассказал вот что:

- Чтобы начать, нужно найти какой-нибудь кружок во Дворце Пионеров или в подобных домах творчества. Обычно самые простые модели можно начинать делать с 6-7 лет. Ели ребёнок заинтересован, то его родители отводят в кружок технического творчества, где он постепенно, шаг за шагом, от самых простых моделей сможет двигаться к более сложным. Как правило модельный кружок обеспечивает всем необходимым. Там дети учатся мастерить своими руками. Что очень важно: изучают основы аэродинамики, конструкционные материалы. Это подготовка полезна в будущем, особенно если они пойдут в пилоты или в конструкторы. Я занимался в таком кружке с 7 лет и продолжаю до сих пор. Для меня это хобби, которое проходит через всю мою жизнь. Я люблю авиацию и авиамоделирование одна из её форм. Тем более, сегодня очень популярны беспилотные летательные аппараты.

Например, те же дроны в каком-то смысле даже важнее и функциональнее настоящих самолётов.

Предположим, что мой маленький гений собер т какой-нибудь летающий аппарат. Ну а вдруг! Что нам делать дальше и возможно ли его привезти вот так в Старицу на слёт «Больших гусей»? С этим соображением я обратилась к главному организатору и вдохновителю фестиваля Олегу Кодачигову, его ответ:

- Возрастных ограничений у нас нет. Нужно сделать модель, подать заявку и приехать. Ничего сложного. Пробуйте!

Интересно почему фестиваль так забавно назван? Мне – да. Олег рассказал, что название пришло спонтанно. Слёт изначально планировался как фестиваль больших или даже гигантских многомоторных моделей. Но, в связи с ситуацией в стране, создавать такие модели и покупать их — дорого. Формат в итоге расширился, «гусей» допустили разных размеров. А почему именно «гуси» никто не помнит, но всем нравится.

Мы с сыном решили начать с оригами и научиться сначала хотя бы из бумаги сооружать самолёты. А там уже если втянется, то будем искать подходящий клуб. Вот так может когда-нибудь и соберём "гуся".

Наш колумнист беседует с главным идейным вдохновителем фестиваля Олегом Кодачиговым. Фото: Любовь Абракадаброва