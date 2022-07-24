Страшно, но интересно: отдавать ли детей в мотоспорт

Вот такой прыжок! Аж дух захватывает! Фото: Любовь Абракадаброва

23 июля в Торжке прош л 1 этап Кубка по мотокроссу, который провела недавно созданная Федерация мотоспорта Тверской области. Меня лично, как маму, заинтересовало, что участников (спортсменов) записывали с 6 лет. То есть эти малыши уже гоняют на мотоциклах, да ещё и в жару? Не может быть!

Я собрала своих двух "ленивцев" (сыну 6 лет, дочке почти 5) и отправилась с ними на место соревнований, чтобы потом пугать их мотоспортом как Бабаем, ну или узнать, как вырастить вундеркинда-спортсмена. Найти площадку было легко: п страя толпа зевак на ровном месте в обычную субботу просто так не образуется. Мы пришли в пересменок, когда один заезд уже выкатился, а другой только встал на старт. Поэтому столб пыли взвился в воздух уже после того, как мои дети влюбились в обстановку. Ну, знаете, с малышами так: сначала не затащишь — потом не уговоришь уйти.

С точки зрения безопасности зрителей (да и спортсменов) вс было четко. Я сразу заприметила машину скорой помощи, палатку с водой и пирожками, удачные кустики для "мама, писать хочу". Жить можно. Мы прибыли налегке, но опытные болельщики заранее разбили палатки и приспособились к палящему солнцу.

Скажу честно: на интересующий заезд малышей мы опоздали. На трассе уже соревновались юниоры. Но это и хорошо. Когда напряжение позади, люди охотнее делятся впечатлениями. Я обратилась к маме 7-летнего Артёма Филимонова из Санкт-Петербурга чтобы узнать, как семья отпустила малыша в экстрим и что для этого нужно, вот что она рассказала: - У нас династия: папа – гонщик. Ребёнок в мотокроссе с 3-х лет. Как-то сам заинтересовался. Чтобы быть здесь нужно… Главное – желание. Если будет желание, то дальше само как-то: найти школу, найти тренера. Причём оборудование можно сразу не покупать, если есть школа и тренер, то можно взять напрокат. Попробовать. Мы из Питера, у нас много школ, в которых так можно прийти и попробовать, и если ребёнку заходит, то это подстёгивает к дальнейшему развитию.

Хорошо. Допустим моих детей заинтересует, но всё равно, страшно же. Я обратилась к одному из организаторов соревнований Дмитрию Чижикову, чтобы узнать о рисках и гарантиях на таких соревнованиях.

- За детьми здесь смотрят родители, тренера. Конечно, мы всё равно переживаем за них и стараемся максимально всё продумать, чтобы не случилось никаких неприятных ситуаций. Есть защита, скорости небольшие. Едем по-тихоньку, - поделился он.

Так же Дмитрий дал понять, что он позитивно относится к малышам в этом виде спорта, ведь, по его словам, здесь у них развивается мышление, внимание, выносливость, уважение друг к другу.

На соревнованиях. Фото: Любовь Абракадаброва

Среди зрителей можно было даже найти мото-пенсионеров. И я нашла. Женщина напряжённо следила за заездом юниров-девушек. Я подумала, что это, наверное, чья-то мама. Но выяснилось, что женщину зовут Людмила Котяшева и она, действительно, уже в почётном возрасте и статусе. Когда-то Людмила сама занималась спортом, но сейчас отошла от состязаний и гоняет просто в удовольствие, показывая «класс» детям и внукам. Она, кстати, пояснила, что если в семье все увлекаются мотокроссом, то совсем не обязательно, что детей тоже захватит жажда скорости. И наоборот, если никому дома это не интересно, то совершенно не факт, что у вас не подрастает будущий чемпион.

Вообще определить чьи же дети сейчас на трассе оказалось сложно, поскольку все зрители смотрели на заезд неравнодушно. И приехавших «юниорок» буквально ловили на руки. Однако, мне удалось пообщаться с мамой Виктории Букаевой (Тарасовой). Сама Виктория приехала второй и очень устала, практически выпала из мотоцикла, поэтому комментарий у неё было неудобно брать, но её мама охотно со мной посекретничала:

- А у нас все в семье мотоциклисты. Все. Я за сам заезд не переживала. Вот сейчас, когда она приехала такая уставшая, то стало не по себе. А какую она езду показала! На пятёрку! Мужиков взрослых обогнала. Во даёт! Мы же практически без тренировок. Потому что мы с Выборга, у нас тренироваться негде. Вот и ездим по соревнованиям без опыта, без ничего… Но вот надо ей это?! Надо? Я не могу ей сказать нет, приходится помогать. Встречать, умывать, возить…»

Спортсменок вроде и след простыл, но я заприметила одну, не успевшую снять экипировку. Оказалось это была чемпионка заезда Дарья Гусарова из Торжка. Она уже настраивалась на следующий этап, но поделилась как пришла к такому увлечению:

- Я с папой каталась сначала на внедорожнике, потом появилась возможность и купили мне мотоцикл. Вот так и началось, 6 лет скоро как занимаюсь. Сейчас после заезда устала, конечно. Но буду продолжать. Мотивирует развитие. Хочу стать кандидатом в мастера спорта. Подниматься выше и выше…

В общем, мои дети насмотрелись на спортсменов, очень вдохновились, но предпочли спокойное плавание в Тверце, на которую мы и отправились, когда устали от яркого и шумного калейдоскопа заездов. Интересно, но не наш вид спорта. Если вам такое близко, то 2-й этап чемпионата не за горами – уже 30 июля в Кувшиново.