Не допускать распространения мифов: В Тверской области возродили кимрский клуб краеведов

Образец кимрского модерна - один из уже преображенных дом волонтерами местной ячейки "Том Сойер Феста". Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

Недавно в феврале кимрский провинциальный модерн, ставший настоящим брендом старинного города, был представлен в проекте "Маршрут построен" издания "Комсомольская правда". Отличающиеся интересной архитектурой деревянные особняки города (постройки начала прошлого века) номинированы в разделе "Точка притяжения". А всего через несколько дней в Кимрах символично возродили местное общество краеведов.

Первое заседание по этому случаю прошло 19 февраля в Кимрском краеведческом музее. Инициатором этого возрождения стал Владимир Столяров - потомок некогда известной в Кимрах купеческой династии. Он обратился в Тверской клуб краеведов за поддержкой и получил ее.

В итоге Владимир Столяров и возглавил кимрский краеведческий клуб. На первом заседании собрались местные активисты-общественники, представители городской прессы, школ, детских садов, архива, библиотек, совета ветеранов, учреждений культуры.

Первый сбор возрожденного клуба кимрских краеведов состоялся. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

Был там и хороший знакомый «КП»-Тверь» - координатор и активнейший участник движения по восстановлению исторического облика старинных домов «Том Сойер Фест Кимры» Алексей Молчанов. Мы много раз писали про то, чем занимаются Алексей и его соратники. Кстати, недавно «Том Сойер Фест Кимры» отпраздновал 5-летие своего существования. За это время волонтеры движения отреставрировали два деревянных дома - представителя кимрского модерна и продолжают работать над одним каменным особняком, провели множество лекций и мастер-классов, а также собирали деньги на издание краеведческой книги и спасали больную кошку...

Алексей Молчанов поделился с нами:

- «Том Сойер Фест» в Кимрском клубе были рады видеть. От нашего движения в него вошел не только я, но также Илья Суслов и Егор Косарев.

А вот так этой зимой сфотографировали дом купца Потапенко на улице Кирова - еще один образец кимрского модерна, который привели в порядок местные том сойеры. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

Он рассказал, какова главная задача возрожденного Кимсркого клуба краеведов:

- Сохранять память об истории нашего края, родного города. Потому что к сожалению, бывает искажают историю о некоторых старинных местах, объектах в Кимрах. Даже экскурсоводы, как я сам наблюдал, рассказывают небылицы про какие-либо постройки. Владимир Столяров на этом как раз акцентировал внимание - надо все-таки давать достоверные данные, подтвержденные историческими документами.

Приведите пример такого искажения?

- К примеру, миф о гостиничном дворе в Кимрах, который сейчас в ужасном практически разрушенном состоянии находится. Я уже его - этот миф - опровергал. Он состоит в том, что якобы в строительстве гостиного двора принимал участие известный некогда столичный архитектор Александр Померанцев, по проекту которого были построены те же знаменитые Верхние торговые ряды (сейчас - ГУМ) в центре Москвы. И, якобы, по проекту архитектора-изобретателя Владимира Шухова у нас над гостиными рядами должны были построить стеклянный купол здания. Так вот. Судя по всему, это не так. В Москве недавно проходила выставка, посвященная Шухову, его деятельности. Но он не гражданский архитектор. Он больше промышленный архитектор, хоть и проектировал здание Главпочтампа. Нет документальных подтверждений про существование этого проекта стеклянного купола. Этот миф появился еще в нулевые годы, трудно сказать уже, кто его изначально транслировал.

Гостиный двор в Кимрах открыли в 1914 году. Фото: Леонид Шокин (сканкопия со страницs журнала)

То же самое, как объявил Алексей, Молчанов, касается и Померанцева:

- Судя по всему, Померанцев никакого отношения к Гостиному двору в Кимрах не имел. Про торговые ряды уже доказаны, что архитектором Торговых рядов в Кимрах был тверской губернский архитектор Виктор Назарин. Подтверждающие это документы в архиве нашла Александра Смирнова, тверской эксперт из ВООПИКа. И я предполагаю что автором проекта Гостиного двора тоже может быть Назарин. Даже по стилистике проектирования Гостиный двор не похож на творение Померанцева.

В XXI веке Гостиный двор находится в ужасном состоянии, в 2019 году обрушилась часть фасада. Фото: VK/"Подслушано Кимры"

Общество кимрских краеведов, безусловно, будет взаимодействовать с «Том Сойер Фестом». Устраивать совместные лекции, собрания.

В том числе они будут проходить и в так называемом доме Кустаря (также известен, как дом Туполева) на улице Орджоникидзе. Это двухэтажное деревянное здание также можно поставить в ряд образцов кимрского модерна. Дом известен тем, что в нем в свое время часто гостил у своей сестры великий советский авиаконструктор Андрей Туполев.

Дом Кустаря или, как нам привычнее, дом Туполева. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

Однако изначально этот дом был особняком Владимира Шокина — предпринимателя-башмачника или, по-старому говоря, кустаря. Вот его и называют Домом кустаря. Интересно и то, что сын башмачника Леонид Шокин позднее стал гениальным советским фотографом, имя которого прогремело на всю страну...

Так вот этот дом могли снести, но его удалось отстоять. Кстати, участие в этом и «КП»-Тверь» приняла, выпустив несколько актуальных публикаций.

В 2020-м дом был признан объектом культурного наследия. А уже в 2021-м с позволения горадминистрации активисты движения «Том Сойер Фест Кимры» начали его благоустраивать. Там создают культурно-молодежный центр, а также музей.

Кимрские волонтеры во дворе дома Кустаря. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

Как ранее уже рассказывал нам Алексей Молчанов, есть планы сделать в доме постоянную экспозицию старинной фотографии, нечто вроде музея Леонида Шокина.

А буквально на днях, по словам Алексея, в доме Кустаря юридически зарегистрировали культурный центр.

Посмотрим, как будет развиваться этот проект.