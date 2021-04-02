Работы, лекции и старинные фотографии: Новые подробности о судьбе дома Туполева в Кимрах Тверской области

Дом, принадлежавший купцу-башмачнику Владимиру Шокину, где в свое время у сестры гостил гениальный русский авиаконструктор Андрей Туполев. Фото: VK/"Том Сойер Фест Кимры"

В замечательном городе Кимры одна из самых интересных по архитектуре - улица Орджоникидзе (до революции - Крестьянская). Там можно встретить целый ряд строений в стиле деревянного модерна (город этим славен). Есть и один двухэтажный деревянный дом (под номером 10), который также имеет отношение к модерну, но примечателен больше другим. Я про так называемый дом Туполева. Он мог вообще исчезнуть, но теперь у здания появились интересные перспективы.

«КП»-Тверь» не раз писала об этом доме, в том числе несколько лет назад вместе с общественниками внесла большой вклад в сохранение здания, когда его хотели снести. Да, были такие поползновения у чиновников. Дом удалось отстоять.

Мало того, в марте прошлого года он, наконец, был включен в перечень объектов культурного наследия.

Так в 2018 году, когда дом хотели снести, выглядела комната, где некогда жила сестра Туполева. Фото: Дмитрий МИТИН

А уже в начале 2021-го горадминистрация на безвозмездной основе передала дом в пользование активистам движения «Том Сойер Фест Кимры» (вернее, не совсем им, но об этом позже) под некий волонтерский центр. Мы писали об этом...

Дом № 10 по улице Орджоникидзе, славен прежде всего тем, что там в свое время часто гостил у своей сестры великий советский авиаконструктор Андрей Туполев. Он участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро в 1916-1918 годах, создал чуть ли не лучший фронтовой бомбардировщик «Ту-2, являлся разработчиком легендарных самолётов гражданского и военного назначения, в частности Ту-104, Ту-114 и Ту-144.

Примечательно, что вообще-то это здание правильнее называть купеческим особняком Владимира Шокина (предпринимателя-башмачника). Он его построил, ему дом и принадлежал. Интересно и то, что сын башмачника Леонид Шокин позднее стал гениальным советским фотографом, имя которого прогремело на всю страну. При том, что работал он в местном издании. Его черно-белые фотографии и сейчас можно найти в интернете в подборках типа «Лучшие русские фотографии» и т.д. А проще не искать, а просто забить фамилию в поисковик…

Будущее дома, возможно, будет связано и с именем Леонида Шокина. Об этом и в целом о ремонте дома нам рассказал основатель и координатор движения «Том Сойер Фест» в Кимрах Алексей Молчанов.

- В этом году каких-то крупных ремонтных работ вести в этом доме мы не собираемся, - сразу отметил Алексей. - Мы будем проводить здесь субботники. Почистим помещения от грязи, уберем мусор, старую разваливающуюся мебель, обнесем дом забором из сетки-рабицы, чтобы посторонние люди не лазили. Также собираемся проводить там различные культурные мероприятия, в том числе и в довольно просторном дворе. Это будут познавательные лекции, выставки.

Активист заметил, что помощи от государства в реставрации дома никто не обещал, но он и его соратники попробуют подать заявки на разные гранты.

- Дом по сути нам не принадлежит, он так и остается муниципальной собственностью. Причем он передан не движению «Том Сойер Фест» в Кимрах как таковому, а Фонду развития малых исторических городов. Его гендиректор Юрий Щегольков - наш хороший знакомый и партнер, и он согласился нам помочь, выступить в виде юрлица для грамотной и официальной передачи дома в пользование. Наше движение - это чисто общественный волонтерский проект, - пояснил Алексей.

Состояние дома он оценил как среднее:

- Пятьдесят процентов пригодности. Крыша, слава Богу, не течет, ее меняли относительно недавно, до расселения дома. Благодаря этому дом сухой и стоит. Основная проблема - это пристрой, где находится парадная лестница. Он просел. Купцы из экономии часто строили пристрои без фундамента. Столбики, на которых он стоял, просто разрушились. Чтобы остановить проседание, необходимо что-то подкладывать. Будем решать эту проблему. Еще одна важная задача - сохранить парадную лестницу, она очень красивая, в балясинах. Также сейчас ищем вьюшки и разные заслонки для печей в доме. Все было выдрано, когда здание расселяли. Народ уже откликается. Рамы и окна мы менять не будем - отреставрируем, так как они оригинальные. Надеюсь, при хорошем раскладе, мы полностью приведем дом в порядок за пять лет.

На окнах дома сохранилась часть потрясающей деревянной резьбы. Фото: Виктория Янкевич

На вопрос о том, не выходили ли в последнее время на него и его коллег потомки Туполева, ответил отрицательно.

Алексей открыл «КП»-Тверь» одну задумку: сделать в доме постоянную экспозицию старинной фотографии, нечто вроде музея Леонида Шокина.

- Я уже связался с тверским музеем фотографии «Искра», также налаживаем сотрудничество с московскими фотолюбителями, которые делали фестиваль «Фотоаппарат» в Угличе. У меня идея: привлечь их сюда, в Кимры, чтобы они организовали фестиваль у нас, одновременно объявить благотворительный сбор средств на реставрацию дома.

Напоследок Алексей Молчанов сообщил нам, что волонтеры движения «Том Сойер Фест Кимры» в этом году планируют завершить работу по восстановлению былого облика усадьбы Калинина. Это дом № 1 на той же улице Орджоникидзе.

- В мае приступим, - сказал Алексей.