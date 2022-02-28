Коронавирус в Твери, последние новости на 28 февраля 2022: сирены над городом не завоют и очередная победа Непряевой

Олимпийская чемпионка уроженка Твери Наталья Непряева стала серебряным призером гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла 27 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 28 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 145 001 случай заражения (+ 948 за сутки).

Выздоровели 94103 пациента (+191 за сутки).

На карантине 48370 заболевших, (+748 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 30 заразившихся.

Умерли 2528 человек (+9 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 484 человека, за сутки – 296 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 50 750 случаев заражения коронавирусом (+310 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11 509 (+54),

Ржев - 7938 (+56),

Калининский район - 6171 (+39),

Вышневолоцкий городской округ - 5463 (+28),

Торжок - 4955 (+19),

Кимры - 4356 (+22).

Графика: Яндекс

Олимпийская чемпионка уроженка Твери Наталья Непряева стала серебряным призером гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 27 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Всего 1,2 секунды уступила тверичанка норвежке Терезе Йохауг. Бронза у хозяйки лыжни Кристы Пармакоски, показавшей время на 16,5 секунд медленнее норвежской лыжницы.

Нынешний сезон мега-успешен для Натальи Непряевой. Вспомним лишь победу на Тур Де Ски и три медали разной пробы на минувшей Олимпиаде: в женском командном спринте Наталья Непряева выиграла бронзу, в эстафете 4х5 км - золото, в скиатлоне - серебро.

2 марта в Твери отменена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

О причинах отмены проверки не сообщается, известно лишь, что это санкционировано МЧС России. Это касается не только Твери, но и других российских городов, где в этот день должны были завыть страны.

Проверка перенесена на другой день. О дате пока не сообщается. Проверка должна была быть плановой, сирены должны были завыть в 10.30. Планировалось задействованы рупоры, а по телевидению запустить трансляцию информационных сообщений.