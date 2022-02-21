Росстат: Жители Тверской области плохо едят и много смотрят ТВ

Самая популярная техника в наших домах - телевизоры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здоровое питание и технический прогресс, увы, не про нас. Заявление не голословное - статистику потребления в Тверской области представил Росстат в исследовании «Социальное положение и уровень жизни населения России». Исследование публикуется раз в два года, и последнее охватывает 2019-2020 годы.

Отталкиваясь от данного документа, ранее «КП»-Тверь» уже писала о доходах и здоровье тверичан. Сегодня же расскажем, что мы едим и какими техническими благами обладаем.

СТРУКТУРА СЕМЕЙНЫХ ТРАТ

Самая солидная статья наших трат - это питание (более 40% от ежемесячного семейного бюджета). Причём в 2020-м году, по сравнению с 2019-м, доля трат на продукты возросла. Скорее всего, не потому, что мы обжоры, а из-за роста цен.

Немного снизилась в 2020-м доля трат на одежду и обувь. А вот статья расходов на алкоголь и табак весьма стабильна.

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ЧТО В МЕНЮ?

Судя по статистике, в 2020 году в Тверской области выросло потребление хлеба и мяса и снизилось потребление овощей. Если сравнить наш рацион с рекомендациями Минздрава, окажется, что питаемся мы не очень здорово (ударение здесь можно поставить на любой слог). Овощей, фруктов и «молочки» мы едим существенно меньше нормы, а сладостей - больше.

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МОЕМ ПОСУДУ, ГЛЯДЯ В ТЕЛЕВИЗОР

Позволим себе перефразировать известную рекламу: как показывает статистика, повальное большинство тверских барышень всё ещё «посудомойки, а не женщины». Посудомоечных машин в семьях региона в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Также на одну семью у нас приходится меньше смартфонов, компьютеров и автомобилей. А вот телевизоров и микроволновок - больше.