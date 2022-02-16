Росстат подсчитал: при росте зарплат в Тверской области реальные доходы падают

Зарплата всё больше, а денег всё меньше, как тут веселиться? Фото: Олег УКЛАДОВ

Привыкаем к хорошей жизни: зарплаты в Тверской области растут, а малоимущих год от года у нас становится чуть меньше. Эти выводы следуют из отчёта Росстата «Социальное положение и уровень жизни населения России» (выпускается раз в два года).

Ранее «КП»-Тверь» уже публиковала информацию из этого исследования о здоровье и продолжительности жизни в Тверской области. В этот раз рассмотрим вопросы финансового положения жителей региона.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ

Свежее исследование Росстата предоставляет данные до 2020 года включительно. В 2020 году по сравнению с 2019-м средняя реальная зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Реальная зарплата характеризует покупательную способность денег, что вам платят, то есть количество товаров и услуг, которые реально можно приобрести за вашу заработную плату с учётом инфляции. Выходит, по статистике инфляцию наши зарплаты обгоняют.

Отдельно Росстат приводит данные по зарплатам педагогов, работников медицины, культуры и науки. Последним не повезло, их зарплаты в 2020-м упали.

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А РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ СНИЖАЮТСЯ

Денежные доходы жителей Тверской области за пять лет (с 2015 по 2020 год) выросли почти на 17%. Речь о так называемых номинальных доходах (зарплате, дивидендах, соцвыплатах, доходах от предпринимательства и так далее), выраженных в рублях.

Если же брать расходы реальные (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), они снижаются, то есть в деньгах мы получаем больше, но позволить себе на эти деньги можем меньше. За те же пять лет единственным годом, когда реальные доходы подросли, был 2019-й.

В 2020 году реальные доходы жителей Тверской области упали на 2,6%. Падение более существенное, чем в среднем по РФ (-1,4%).

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113 КИЛО СВИНИНЫ

В Росстате подсчитали: в 2020 году среднестатистический житель Тверской области на свой ежемесячный доход мог купить 113 кг свинины (речь не о филе, а о недорогом мясе на костях), если бы всю зарплату потратил только на неё. Или почти 797 кг сахара.

Покупательная способность среднедушевых доходов в 2020 году (в месяц, если тратить все деньги только на один продукт):

Соль – 2346 кг

Картофель – 1173 кг

Сахар – 797 кг

Чёрный хлеб – 593 кг

Яйца – 477 десятков

Молоко – 430 л

Макароны – 327 кг

Куры – 220 кг

Селёдка – 136 кг

Свинина – 113 кг

Орехи – 49 кг

Чай байховый чёрный – 26 кг

МАЛОИМУЩИХ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РФ

Согласно данным Росстата, число человек, находящихся за чертой бедности, в Тверской области очень медленно, но снижается. Причём нищих у нас стабильно чуть меньше, чем в среднем по России.

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Среди малоимущих в Тверской области пенсионеров 13,8 % (данные 2019 года, 2020-й в отчёте не представлен). Остальные - люди трудоспособного возраста и их дети.