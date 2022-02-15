Росстат: В Тверской области люди умирают раньше и болеют больше, чем в среднем по стране

Сосуды и сердце - наше слабое место. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В конце 2021 года Росстат закончил работу над периодическим изданием «Социальное положение и уровень жизни населения России». Это исследование отражает основные социальные процессы и условия жизни людей. Такой масштабный анализ Росстат делает раз в два года.

В новый выпуск вошли показатели до 2020 года включительно. В нескольких публикациях мы приведём наиболее интересные факты о жизни людей в Тверской области. И первую посвятим нашему здоровью и демографии.

БОЛЕЕМ МНОГО

В 2020 году в Тверской области новые (впервые выявленные) диагнозы получили 82% жителей (823 человека на каждую тысячу населения). Это больше среднероссийского уровня заболеваемости. В среднем по стране в 2020 году новая болезнь была впервые диагностирована у 76% жителей.

В разрезе пяти лет, с 2015 по 2020 год, население Тверской области стало здоровее (или выявляемость упала - однозначного вывода тут сделать нельзя). В 2015 году на тысячу жителей регистрировалось 903 случая впервые выявленных заболеваний.

СЕРДЦЕ, СОСУДЫ, ОНКОЛОГИЯ

Чаще всего жители Тверской области умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Причём смертность по этим причинам у нас существенно выше, чем в среднем по РФ.

В сравнении с 2019 годом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе выросла на 8%, а от онкологии снизилась, хоть и немного - на 0,8%.

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МЕДИЦИНА

Коечный фонд в Тверской области оказался несколько мощнее по сравнению со средним по России, а вот врачами мы обеспечены хуже. На 109 человек в 2020 году у нас имелось одно койко-место в больнице. С врачами цифра будет не столь показательна из-за их разной специализации, но в среднем на одного врача приходилось 217 пациентов.

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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ СНИЗИЛАСЬ

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 69,8 года (или 69 лет и 9 месяцев). Средняя по РФ ожидаемая продолжительность жизни выше примерно на год и 9 месяцев (она составляет около 71 года и 6 месяцев).

В сравнении с 2019 годом средняя ожидаемая продолжительность жизни упала примерно на полтора года.

Мужчины традиционно живут меньше женщин: продолжительность жизни тверских мужчин, по данным 2020 года, 64 года и 3,5 месяца, а женщин - 75 лет и 3 месяца.

Селяне в среднем живут на семь месяцев меньше, чем горожане.

СТАРЕЮЩИЙ РЕГИОН

Население Тверской области продолжает стареть. По данным на начало 2021 года, 54% жителей находились в трудоспособном возрасте (это 16 - 65 лет для мужчин и 15 - 60 лет для женщин). У нас людей трудоспособного возраста на 2% меньше, чем в среднем по стране.

Доля детей также меньше, чем в среднем по России. А пожилых, напротив, больше. Младше трудоспособного возраста в Тверской области почти 17% населения (по РФ - 18,7%), старше - 29% (по РФ - 25,3%).