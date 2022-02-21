Коронавирус в Твери, последние новости на 21 февраля 2022: Придумка мошенников и спасение провалившегося под лед парня

Опасность может подстерегать и на льду, и по телефону... Фото: Ольга Трофимова, Наталья Партолина

Последние новости во время коронавируса в Твери на 21 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 138548 случаев заражения (+ 1307 за сутки).

Выздоровели 93328 пациентов (+69 за сутки).

На карантине - 41667 заболевших, (+1457 за сутки).

Госпитализированы за минувшие сутки 39 заразившихся.

Умерли 2496 человек (+1 за сутки).

Графика: Яндекс

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 667756 человек, в том числе за сутки - 240 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 48638 случаев заражения коронавирусом (+416 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 11079 (+77),

Ржев - 7560 (+77),

Калининский район - 5979 (+48),

Вышневолоцкий городской округ - 5199 (+46),

Торжок - 4824 (+47),

Кимры - 4162 (+44).

Графика: ПТО

Тверское отделение Центробанка предупредило жителей региона о набирающей популярность новой мошеннической схеме. Она состоит из двух этапов.

На первом мошенник под видом сотрудника бюро кредитных историй банка звонит гражданину и убеждает свою жертву, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит.

Через короткое время на втором этапе другой мошенник снова звонит гражданину, но уже под видом либо сотрудником службы безопасности банка, либо правоохранительных органов, либо Центробанка. Он подтверждает, что на имя гражданина или его близких неизвестные лица оформляют кредит, и тут предлагает для "защиты" как можно скорее оформить кредит на ту же сумму.

Жертву призывают действовать быстро и никому ничего не рассказывать, так как проводится секретная операция по вычислению жулика среди сотрудников банка.

В завершении жертву просят перечислить кредитные деньги на «специальный счет», который укажет звонящий.

Гражданам необходимо помнить, что настоящий сотрудник банка никогда:

- не попросит конфиденциальные данные, CVV-номер и одноразовый код из СМС;

- не попросит перевести средства на некий другой счет в кредитной организации;

- не попросит оформить новый кредит для "спасения" ваших денег;

- не попросит установить какое-либо приложение на телефон.

Кто-то людей обманывает, а кто-то людям помогает. Последнее на 100% можно сказать о волонтерах тверского отряда "Сова". В воскресенье они поделились историей о спасении парня по имени Давид, который провалился ночью под лед Волги в сельской местности.

Он сумел выбраться на берег и позвонить по чудом функционирующему после воды телефону в службу спасения. Информацию сразу передали спасателям и ВПСО «Сова».

Связь с парнем поддерживал специалист группы "Лес на связи" с позывным "Евра" и что есть сил подбадривал Давида. Тот так замерз, что у него отказывали ноги и руки. Он еле-еле дополз через снежное поле до деревни поблизости. Там ему помог местный житель Никита. Он втащил бедолагу к себе в теплый дом и тут же позвонил волонтерам "Совы".

В итоге они за 15 минут долетели до деревни, переодели Давида в сухую одежду и повезли его на встречу с вызванной бригадой скорой помощи. В машину медиков парень сам пойти не смог, не слушались ноги, его пришлось нести. Давида спасли.