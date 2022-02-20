В Тверской области парень провалился под лед на Волге, но смог выжить

Выходить на лед нынче опасно. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" поделился недавней историей о спасении парня по имени Давид. Он провалился под лед и мог замерзнуть насмерть.

В посте в паблике "Совы" описывается, как он все-таки выжил.

Давид ночью где-то в сельской местности (почему он там оказался, не сообщается) стал переходить Волгу по льду и провалился в холодную воду. Он сумел выбраться на берег, но начал стремительно замерзать. К счастью, его телефон "выжил" и парень смог позвонить в Службу спасения. Информацию сразу передали спасателям и ВПСО «Сова».

- Специалисту группы "Лес на связи" с позывным "Евра" стоило больших усилий сохранить спокойствие при общении с насмерть замерзающим парнем, слушая еле разборчивые, но постоянно повторяющиеся фразы «Холодно», «Мне плохо», «Замерзаю», «Не могу идти», - написано в посте.

Замерзающему насмерть Давиду, у которого от дикого холода отказывали ноги и руки, каким-то чудом удалось проползти около 400 метров по снежному полю до ближайшей деревни Щербово ("Сова" не указывает где она находится, но деревни с таким названием есть у нас в Торжокском и Калининском районах). Там ему помог местный житель Никита. Он втащил бедолагу к себе в теплый дом и тут же позвонил волонтерам "Совы".

В итоге те за 15 минут долетели до деревни, переодели Давида в сухую одежду и повезли его на встречу с вызванной бригадой скорой помощи. В машину медиков парень сам пойти не смог, не слушались ноги, его пришлось нести.

Жизнь Давиду спасли.