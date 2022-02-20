Жителям Тверской области на заметку: Всё чаще используется новая схема телефонного мошенничества

Будьте бдительны, не поддавайтесь на ухищрения телефонных мошенников. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мошенники все чаще стали прибегать в такой двухэтапной схеме финансового обмана: человека убеждают взять кредит и потом перевести эти деньги на счет злоумышленника. Это если вкратце.

Подробное разъяснение жителям Тверской области дает региональное отделение Банка России.

На первом этапе такого "развода" мошенник звонит гражданину, выдавая себя за сотрудника бюро кредитных историй. Лжеработник банка убеждает свою жертву, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Попутно злоумышленник узнает, услугами каких банков пользуется жертва, интересуется, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли паспортные данные кому-либо. Это все для отвода глаз.

Через короткое время на втором этапе другой мошенник снова звонит гражданину, но при представляется либо сотрудником службы безопасности банка, либо правоохранительных органов, либо Центробанка.

Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких неизвестные лица оформляют кредит. И тут жертве предлагается для "защиты" как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка. Причем ровно на ту же сумму, на которую якобы уже оформляют мошенники. Естественно, гражданина призывают действовать быстро и никому ничего не рассказывать о кредите, так как проводится секретная операция по вычислению жулика среди сотрудников банка.

В завершении жертву просят перечислить кредитные деньги на «специальный счет», который укажет звонящий.

Гражданам необходимо помнить несколько моментов.

Настоящий сотрудник банка никогда:

- не попросит конфиденциальные данные, CVV-номер и одноразовый код из СМС,

- не попросит перевести средства на некий другой счет в кредитной организации,

- не попросит оформить новый кредит для "спасения" ваших денег,

- не попросит установить какое-либо приложение на телефон.

Важно также знать, что представители Банка России не звонят Гражданам.

При возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете рекомендуется самостоятельно позвонить в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка.