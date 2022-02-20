Коронавирус в Твери, последние новости на 20 февраля 2022: беженцы из ДНР и ЛНР найдут защиту в регионе, и катание по городу в тележке из супермаркета

Тверь полна событий и коронавирусных, и политических, и комических... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 135 923 случая заражения (+ 1331 за сутки).

Выздоровели 93 213 пациентов (+57 за сутки).

На карантине - 40 216 заболевших, (+1267 за сутки).

Госпитализирован за минувшие сутки 161 заразившийся.

Умерли 2494 человек (+7 за сутки).

Оперативные данные на 19 февраля 2022 года. Фото: Яндекс.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 667 092 человека, за сутки – 1029 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 47 809 случаев заражения коронавирусом (+421 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 10 914 (+87),

Ржев -7413 (+67),

Калининский район - 5874 (+45),

Вышневолоцкий городской округ - 5104 (+52),

Торжок - 4736 (+42),

Кимры - 4070 (+56).

Данные оперштаба на 19 февраля 2022 года.

Тверская область готова принять граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы оказания помощи жителям, вынужденным бежать от обстрелов украинской армии.

Как подчеркнул губернатор, для беженцев созданы все необходимые условия.

Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослым будет оказано содействие в трудоустройстве.

Ранним утром 19 февраля, по проспекту Чайковского Твери, со стороны площади Капошвара в торговой тележке один мужчина вёз другого прямо по проезжей части.

Их объезжали машины. А вот автобусам, как минимум двум, объехать тележку не удавалось, так как впереди общественный транспорт ждали на остановке люди и автобусам требовалось держаться правой полосы, чтоб остановиться.

Чем закончилось утреннее веселье тверичан — неизвестно.