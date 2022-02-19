Тверь готова принять беженцев из Луганска и Донбасса. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область готова принять граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. На совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсуждались вопросы оказания помощи жителям, вынужденным бежать от обстрелов украинской армии.

Как подчеркнул губернатор, для беженцев созданы все необходимые условия.

Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослым будет оказано содействие в трудоустройстве.

Соответствующие поручения даны ответственным ведомствам.

Напомним сухие строчки новостной статистики. Российскую границу уже пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России. Сейчас уже наверняка больше... Читайте в эксклюзивном репортаже Александра Коца из Донбасса.