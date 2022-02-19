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Происшествия19 февраля 2022 5:45

В Твери по центральному проспекту города мужчина вёз другого мужчину в торговой тележке

Олег ХАДАЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Та самая тележка. Автор: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Евгений Александрович/

Та самая тележка. Автор: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Евгений Александрович/

Ранним утром 19 февраля, по проспекту Чайковского Твери, со стороны площади Капошвара двигался необычный транспорт. В торговой тележке мужчина вёз другого (предположительно) мужчину прямо по проезжей части.

Их объезжали машины. А вот автобусам, как минимум двум, объехать тележку не удавалось, так как впереди общественный транспорт ждали на остановке люди и автобусам требовалось держаться правой полосы, чтоб остановиться.

Водители сигналили хулиганам с тележкой, но они продолжали двигаться по проезжей части. Чем закончилась история — загадка. Автор видео Евгений Александрович, выложивший ролик в группу «Подслушано у водителей. Тверь», об этом не сообщает.