Она пойдет за победой: Мама и первый тренер тверской лыжницы Натальи Непряевой прокомментировала бронзу в командном спринте и предстоящий марафон

Наталья Непряева - звезда мирового лыжного спорта. Фото: Инстаграм Натальи Непряевой

Наши лыжницы принесли еще одну медаль в копилку сборной команды страны на Олимпиаде в Пекине. 16 февраля в напряженном финале в женском командном спринте Наталья Непряева и Юлия Ступак выиграли бронзу.

Борьба, несмотря на очень морозную неприятную погоду, получилась жаркой. Наши лыжницы до последнего претендовали на золото. На финишной прямой Наталье Непряевой немного не хватило сил до золота или серебра. А ведь был момент, когда она вырвалась на первое место...

Корреспондент «КП»-Тверь» взял комментарий у мамы и первого тренера Натальи - Ирины Непряевой.

- Наташа прошла нормально, - сказала нам Ирина Владимировна. - Соперничество получилось с той же самой Пярмякоски из Финляндии. И тут уже человеческий фактор сыграл, я думаю. Мне кажется, она все зубы стерла от того, что проиграла ей в гонке 0,1 секунды. Может, это как-то сыграло. Она шла хорошо, чего уж не хватило на финишной прямой, не знаю.

- На марафон у Натальи силы останутся?

- Не знаю, но мне кажется, она пойдет за победой. Она сама одержимая, и тренер у нее такой же.

Напомним, в последний день Олимпиады 20 февраля россиянки, в первую очередь лидер женской лыжной сборной команды нашей страны Наталья Непряева, постараются выиграть медали в марафоне.

Подробности о перипетиях борьбы за медали в командном спринте читайте на КП-Спорт.

О лыжной семье Непряевых и о том, как растить чемпионов, читайте здесь.