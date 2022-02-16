Лыжница Наталья Непряева из Твери выиграла бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022

Наталья Непряева выиграла очередную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Фото: VK/Наталья Непряева

Наша землячка Наталья Непряева с Юлией Ступак выиграли бронзу в командном спринте в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В 22-градусный мороз наши лыжницы бились за золото, но на финише нас все-таки опередили немка и шведка.

У тверичанки Натальи Непряевой это уже третья медаль на этой Олимпиаде. Она выиграла серебро в скиатлоне, золото в эстафете и аот теперь - бронзу.

Вперед Наташа! Болеем за Непряеву 20 февраля в марафоне!