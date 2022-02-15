Начинали с прогулок по роще: Мама и тренер олимпийской чемпионки из Твери Натальи Непряевой рассказала, как научить детей любить лыжи

Наталья Непряева в этом году успела и в общем зачете многодневки "Тур де Ски" победить и олимпийской чемпионкой стать. Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скрин из видео.

Какая семья в Верхневолжье самая лыжная? На этот вопрос единственно верный ответ - семья Непряевых, конечно же. Одна из ее представительниц - 26-летняя Наталья Непряева, участница и медалистка двух Олимпиад - на днях стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото в лыжной эстафете 4 по 10 км на Играх в Пекине. А до этого она взяла серебро в скиатлоне - это была первая награда наших на этой Олимпиаде.

Не отстает от Натальи и ее младший брат Дима. В меру своего возраста, конечно. В тот день, когда Наташа взяла золото, на тверском этапе «Лыжни России» восьмилетний Дима занял второе место в гонке на один километр среди мальчиков до девяти лет. А незадолго до этого в своей возрастной категории выиграл под Тверью IV областную лыжную гонку, посвященную памяти кавалеров ордена Мужества Сергея Козлова и Дениса Стребина.

Под стать старшей сестре и младшая - Дарья. В свои 19 лет она прошла отбор в юниорскую сборную России по лыжным гонкам и теперь готовится к первенству мира.

Тут, как говорится, явно играют гены. Родители Натальи, Дарьи и Дмитрия - Михаил и Ирина Непряевы - в свое время, в 1990-е, закладывали лыжные спортивные традиции этой семьи. Они становились победителями и медалистами различных российских и международных соревнований.

Ирина Непряева - мама лыжной семьи. Фото: спорткомитет Тверской области

Если говорить конкретно об Ирине Непряевой, то она свою главную медаль выиграла, уже будучи беременной Натальей. В феврале 1995 года на зимней Универсиаде в Испании Ирина в составе российской команды завоевала золото в эстафете.

Корреспондент «КП»-Тверь» поговорил с Ириной Владимировной о лыжном спорте и секрете воспитания настоящих чемпионов.

Начали с того, как определить, сможет ли ребенок добиться каких-то результатов в лыжных гонках в будущем.

- Тут я вам никакого секрета особого не открою: главное для лыжника - выносливость и работоспособность. И если ребенок банально не может хорошо бежать кросс, если это ему тяжело дается, ничего не выйдет.

В семье Непряевых, как нетрудно догадаться, с кроссами проблем не возникало.

Ирина Владимировна рассказала, что Наталья начала свой лыжный путь к спортивной вершине в три года с простых прогулок на обычных детских лыжах с бабушкой по Бобачевской роще, потом по лесу в Чуприяновке.

- Потом уже я, как ее первый тренер, ездила с ней кататься. Мы ходили по лесу, много катались по горкам. В лыжах важно сделать так, чтобы ребенку нравилось кататься на лыжах. И так постепенно она всё серьезней и серьезней начинала заниматься спортом. А Дарья лет с пяти ездила с нами на сборы Натальи и тоже так начинала приучаться к лыжам. Причем она более миниатюрная, гибкая, ее даже наши друзья-знакомые с детства в художественную гимнастику пытались забрать. Но нет, мы лыжники! Дима так вообще с коляски со мной на мои занятия в секции с детьми ездил. На лыжи он встал, как Наталья, где-то года в три, - вспоминает Ирина Непряева.

Дарья Непряева. Фото: Инстаграм Дарьи Непряевой.

- А как мотивировать ребенка заниматься лыжами, продолжать тренироваться?

- Ну про своих детей так скажу: у них выхода не было, - смеется мама олимпийской чемпионки. - Как говорила Дарья, «мама никогда нас особенно не жалела». Упала, коленку разбила - ничего страшного, зеленкой помазали, встали, пошли. Главное - сопли не жуем, утерлись, пошли дальше.

При этом Ирина Владимировна говорит, что они с мужем не зацикливались на том, чтобы та же Наталья, например, непременно стала чемпионкой.

- Не надо бежать впереди паровоза, - дала совет мама чемпионки. - Как мы с Наташей шли? Мы не ставили сразу задачу растить олимпийского чемпиона. Нет. Она стала чемпионкой города - ура, похлопали. Стала чемпионкой области - молодец, здорово, идем дальше. Когда достиг определенного уровня, чтобы с него не упасть, надо залезать выше и вот так поэтапно идти. Задачи надо ставить постепенно.