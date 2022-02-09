Эксперт в области жилищного права из Твери рассказала, кто несёт ответственность за сосульки на балконах многоэтажек

Царь-сосулька на доме №6 на Благоева. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Нынешней зимой в Твери только и разговоров, что о сосульках. Ледяные глыбы устрашающе свисают с крыш и балконов. И если с крышами всё относительно понятно - это работа вашей «управляшки», её и надо трясти - то как быть с балконами? В одном из популярных городских пабликов даже фото объявления опубликовали, где УК призывает жильцов заняться сосульками на балконах самостоятельно.

«В данной ситуации собственник жилья несёт административную или уголовную ответственность за вред, причинённый падением сосулек с балконов», - стращает объявление. Так ли это, разбиралась «КП»-Тверь». За разъяснениями мы обратились к эксперту в сфере жилищного права, председателю тверской областной общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

Такую картину можно наблюдать из многих тверских окон. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

Ситуация на первый взгляд проста. За своё имущество отвечает собственник. Если речь о крыше - имущество общедомовое, и управление им делегировано управляющей организации. Балкон же свой, родненький… Оказывается, всё не совсем так.

- В 36-й статье Жилищного кодекса чётко сказано, что все ограждающие конструкции относятся к общему имуществу, а балкон - это тоже ограждающая конструкция. Соответственно, балкон также относится к общему имуществу. И если балкон никаким образом не видоизменён, то переложить ответственность с управляющей организации на собственника квартиры будет, я полагаю, очень сложно, - говорит Елена Юлегина.

Однако специалист отмечает, что подобные вопросы очень плохо прописаны в законодательстве, могут возникать разногласия:

- Многие из нас считают балкон своей собственностью. И у целого ряда лиц даже в Росреестре балкон значится как собственность физического лица. Я сама видела такие документы. Так что вопрос этот очень сложный - в чьей собственности конкретный балкон. Нормы двойственные, и в каждом отдельном случае они могут применяться индивидуально. Сказать я тут могу только одно: нельзя делать никаких изменений на балконе в отклонение от проекта.

Приглядитесь к самопальному балкону. Опасно! Фото: Александр ЖМУЛИН

УТЕПЛИЛИ БАЛКОН – ПРИНИМАЙТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Внести изменения в конструкцию балкона можно самовольно (читай: незаконно) либо же официальным путём - через согласование проекта в городской администрации.

- Если вы самостоятельно внесли какие-то изменения, например утеплили балкон, и у вас нет на эти изменения проекта, ответственность за сосульки, вероятнее всего, ляжет на вас, - уверена Елена Юлегина.

Если же имеется согласованный проект и получено разрешение на изменение конструкции балкона, то почти наверняка такой балкон находится в личной, а не общей собственности:

- Я просто иначе не мыслю себе эту правовую цепочку. Если имущество общее, гражданин не может внести изменений без согласия всех собственников. Если же проект изменений согласован, значит, это личное имущество, и нести ответственность за него будет сам гражданин.

Выходит, что в обоих этих случаях сосульки, свисающие с балкона, - ваша проблема.

ЕСЛИ ДОЙДЁТ ДО СУДА

Если же вы не хозяин своего балкона, ситуация иная. Ответственность за сосульку, повредившую чью-то машину, вывеску или (не дай бог!) травмировавшую человека, почти наверняка ляжет на управляющую компанию.

- Если владелец повреждённой собственности предъявит вам иск, вы должны прийти в суд и заявить: «Я ненадлежащий ответчик». Потому что у вас в свидетельстве о собственности никакого балкона нет, в выписке из ЕГРН его тоже нет, а 36-я статья Жилищного кодекса говорит, что несущие и ограждающие конструкции фасада не относятся к личному имуществу, - подытоживает Елена Юлегина. - Со стопроцентной вероятностью суд примет вашу позицию.

Хотя, если есть возможность без риска для здоровья и имущества убрать с балкона сосульку, почему не помочь своей управляющей компании, правда?