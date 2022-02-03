В Твери даже в центре опасно ходить рядом с домами - с крыш свисают смертельные сосульки

Осторожней возле домов, смотрите вверх и держитесь подальше от стен. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вот те на, зима вновь преподнесла коммунальным службам и управляющим компаниям Твери сюрприз - на покатых крышах множества домов растут сосульки, которые не редко, из-за гигантских размеров, правомернее назвать сосулями. Причем они угрожают травмировать или вообще угробить людей не только на окраинах Твери, но и в центре. Дошло до того, что уже в интернете появилось ироничное объявление о продаже одной тверской сосульки.

Шутки-шутками, но, судя по всему, управляющим компаниям банально не хватает ресурсов для своевременной расчистки крыш от наледи и сосулек. В том, что Тверь у нас сосуличная, убедился корреспондент «КП»-Тверь», проехавшись по некоторым улицам областной столицы.

Сосульки висят обрывистыми линиями практически по всей Волоколамке вплоть до проспекта Победы.

На одном из домов на Волоколамском проспекте рядом с пересечением с улицей Фаддева. Фото: Александр ЖМУЛИН

С крыши дома №22 на "Волоколамке" сбивали сосульки. Фото: Александр ЖМУЛИН

На самом проспекте Победы ничуть не лучше картина. А ведь вдоль многих домов тянутся плохо или вообще нечищеные тротуары, ходят люди. Мало того, что нужно под ноги смотреть, так ещё и голову к небу приходиться задирать. Так и идут тверичане, словно молятся или каются…

Дом №38/45 на Проспекте Победы. Сверху сосульки, внизу магазин и аптека. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там же - крупным планом. Фото: Александр ЖМУЛИН

На проспекте Победы с крыши дома №40 также сбивали сосульки. Фото: Александр ЖМУЛИН

На Тверской проспект, на пересечении с бульваром Радищева (самый центр, надо заметить) висят родные сосульки над подъездом и рядом во дворе. Длинные, крепкие. Пожалуй, если без шапки, а может и в ней, голову проломят на раз-два…

Во дворе дома №23 на бульваре Радищева - огромные сосульки свисают с крыши. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недалеко, но с лицевой стороны фасада ближе к улице Трехсвятской сбивали сосульки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Да что там дворы - вот висят здоровенные сосули на домах перед храмом на Тверском проспекте. Самый центр города. Тут и остановка и люди постоянно ходят. Головы редко наверх поднимают. А там картина невеселая, опасная. Если и на землю рядом обвалится такая сосуля, то может и осколками травмировать.

Дом №12 на Тверском проспекте, обратите внимание на край крыши - опять же сосульки, в самом центре города. Фото: Александр ЖМУЛИН

Крупно. Фото: Александр ЖМУЛИН

На том же доме поближе к собору на Тверском проспекте. Фото: Александр ЖМУЛИН

Следующая остановка - тут же после перекрестка по направлению к горсаду по улице Советской на доме №22 висят тоже весьма грозные ледяные клинки. Под ними вдоль домов, испытывая судьбу, ходят люди.

На доме №22 на улице Советской висят в ряд, а ведь вдоль здания тянется тротуар... Фото: Александр ЖМУЛИН

Есть сосульки и на площади Ленина, приметил (неожиданно для себя) даже на здании администрации Твери. Там правда сосулек мало. Да и те сбивали какие-то мужчины.

На администрации тоже были замечены сосульки - приглядитесь. Фото: Александр ЖМУЛИН

На здании Думы тоже заметил ряд сосулек.

И на здании гордумы, слева от входа. Фото: Александр ЖМУЛИН

Есть они и на Новоторжской. Опять на домах, вдоль которых ходят люди.

На улице Новоторжской. Фото: Александр ЖМУЛИН

Крупно. Фото: Александр ЖМУЛИН

В общем, город сосульками оброс и если не убрать… А метеорологи обещают оттепель – идеальное время для отращивания ледяных клинков на крышах домов Твери.

Дом №28/1 на Комсомольском проспекте, где расположена десткая поликлиника №1. Хорошо, что там есть козырек. Фото: Александр ЖМУЛИН

Меж тем, 3 февраля, поступила официальная информация, что Госжилинспекция Тверской области проверяет качество расчистки крыш многоквартирных домов от наледи и придомовых территорий от снега в областной столице.

Сообщается, что с начала года в ГЖИ поступило 78 обращений от жителей, которые указывали на ненадлежащее качество уборки, при этом 42 обращения зафиксировано за прошедшую неделю. Все они находятся на контроле инспекции. В основном граждане, как нетрудно догадаться, жалуются на то, что работники УК плохо чистят дворы от снега, а крыши от наледи и сосулек.

По информации администрации города, во всех районах города выдано и находятся на контроле уже свыше 500 уведомлений управляющим организациям о плохом содержании дворов и кровель домов.

НА ЗАМЕТКУ

При несоблюдении требований уборки жителям региона следует оперативно информировать Госжилинспекцию для принятия необходимых мер. Сообщение принимаются через портал ГИС ЖКХ или непосредственно в Госжилинспекции по адресу: Тверь, Комсомольский проспект, 4/4. Хотя бродить по городу, когда омикрон разбушевался, себе дороже.

О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий в городе Твери также можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).