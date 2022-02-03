Жители Твери начали продавать сосульки в Интернете

Купить сосульку можно с доставкой Фото: avito.ru (скрин)

Жители Твери начали торговать сосульками через Интернет. Одно из объявлений появилось в сети 31 января.

Автор объявления - житель Центрального района - предлагает пользователям купить огромную сосульку за 50 рублей.

"Сосульку выращивал только из чистой воды. Ей всего 3 дня. Отлично подойдёт для вашего окна дома или в офисе. Также с ней могут играть дети", - написано в объявлении.

Информация размещена в разделе "Предметы интерьера". Получить "украшение" можно с доставкой.

С момента размещения объявление посмотрели более 500 человек, из них 142 - за сегодняшний день.