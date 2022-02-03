В Госжилинспекцию Тверской области поступило свыше 70 жалоб на плохую расчистку крыш от наледи и дворов от снега

К сожалению, типичная для Твери картина. Фото: Александр ЖМУЛИН

Госжилинспекция Тверской области проводит проверки по качеству расчистки крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек и дворов от снега. Всего с начала года поступило 78 обращений от жителей, которые указывали на ненадлежащее качество уборки, при этом 42 обращения зафиксировано за прошедшую неделю. Об этом сообщило областное правительство.

Более 90% из обращений граждан поступило в отношении работы управляющих компаний города Твери.

По информации администрации Твери, всего на сегодняшний день во всех районах города выдано и находятся на контроле свыше 500 уведомлений управляющим организациям о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель жилых домов.

При несоблюдении требований уборки жителям региона следует оперативно информировать Госжилинспекцию для принятия необходимых мер. Сообщение принимаются через портал ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru или непосредственно в Госжилинспекции по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект, 4/4.

О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий в Твери можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).

Для более эффективной организации работ по содержанию кровель многоквартирных домов Главным управлением сформирован реестр организаций, располагающих подъемно-транспортным оборудованием, которое могут привлекать ТСЖ и ЖСК для расчистки крыш. Сведения доступны по ссылке https://гжи.тверскаяобласть.рф/reestr_TS/.