«Шесть годочков разве мало? Поздравляйте же меня!»: Как живет сейчас авиамедведь Мансур, спасённый летчиками в Тверской области

Медведю Мансуру на днях исполнилось шесть лет! Фото: FB/Медвежонок Мансур
Пару дней назад авиамедведь Мансур, спасённый от смерти и выращенный летчиками на маленьком аэродроме Орловка в Тверской области, отметил день рождения: косолапому исполнилось шесть лет!
По этому случаю в соцсетях, которые ведут от имени мишки специально нанятые smm-профессионалы появился стишок:
«День сегодня важный очень,
И волнуется душа...
Шесть годочков — разве мало?
Поздравляйте же меня!»
Поздравлений под этим постом - несколько тысяч, «лайков» тоже. Причем, восторженно принимают не только сообщения про личные праздники Мансурки, каждый пост собирает много тысяч «лайков» от поклонников по всему миру.
Сегодня авиамедведь Мансур - это раскрученный успешный бренд. Он выпускает свою коллекцию посуды в коллаборации с фаянсовым заводом, канцеляркой и трикотажем от Мансура умиляются детишки и любители мишек.
Он поддерживает денежные сборы по спасению своих собратьев в Арктике и ратует за сохранение живой первозданной природы. Ну ... почти как Леонардо Ди Каприо. Конечно, «веса» в плане защиты природы у Лео пока побольше, чем у Мансурки, но, кто знает - ещё не вечер, наш мишка молод. Медведи-то до 30 лет живут.
Мансур давно уже не тверской, несколько лет как переехал в более благоустроенный аэродром в Калужской области. Здесь есть и вольеры, и бассейн, и все передвижения мишки мастерски установленные камеры стримят в инет. А целая команда профессионалов занимается SMM- и PR-продвижением Мансура на просторах интернета.
В спячку мишка категорически не любит ложиться. Прям ненавидит! Хотя берлога у него благоустроенная, удобная и тоже оснащённая камерами. Но в плане зимнего сна у Мансура не сложилось совсем. И трогательных видео «из кроватки» почти нет.
Зато мишка любит арбузы, орешки, помидорки и ... людей. Иногда и на заезжих свадьбах с новобрачными не гнушается сфотографироваться.
Обожает своего «папу» - тверского летчика Андрея Иванова. Это он нашел и обогрел, спас от голодной смерти тощего медвежонка, прибежавшего на маленький аэродром, потерявшийся в тверских лесах.
«Папа» Андрей Иванов и Мансур в бассейне. Фото: FB/Медвежонок Мансур
Это Андрей начал выкладывать первые фото с мишкой в инет, кормил из бутылочки, брал с собой в кабину «кукурузника», сажал за штурвал и фото эти «зашли» в сети - людям понравилось. У мишки появились поклонники.
Передав Мансура в более подготовленный для проживания косолапого аэропорт, Андрей своего питомца не забыл. Он приезжает к нему регулярно, смело заходит в вольер, играет, плавает. И вот такую любовь не сможет создать ни одна служба продвижения бренда. Это от души, от сердца.
Человек и медведь отлично ладят. Мансурка ни разу серьезно не поранил своего «папу», а Андрей за годы общения стал настоящим медвежьим дрессировщиком. Его труды даром не прошли, пару лет назад его наградили за такую трогательную заботу о косолапом: лётчик был награждён в рамках международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". Именуемый в народе «Лохматым Оскаром».
Игры на открытом воздухе. Фото: FB/Медвежонок Мансур
Андрей Иванов и ещё маленький Мансурка. Фото: FB/Медвежонок Мансур
Одно из первых фото Мансурки. Медведь за штурвалом очень полюбился пользователям соцсетей.