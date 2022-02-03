«Шесть годочков разве мало? Поздравляйте же меня!»: Как живет сейчас авиамедведь Мансур, спасённый летчиками в Тверской области

Медведю Мансуру на днях исполнилось шесть лет! Фото: FB/Медвежонок Мансур

Пару дней назад авиамедведь Мансур, спасённый от смерти и выращенный летчиками на маленьком аэродроме Орловка в Тверской области, отметил день рождения: косолапому исполнилось шесть лет!

По этому случаю в соцсетях, которые ведут от имени мишки специально нанятые smm-профессионалы появился стишок:

«День сегодня важный очень,

И волнуется душа...

Шесть годочков — разве мало?

Поздравляйте же меня!»

Поздравлений под этим постом - несколько тысяч, «лайков» тоже. Причем, восторженно принимают не только сообщения про личные праздники Мансурки, каждый пост собирает много тысяч «лайков» от поклонников по всему миру.

Сегодня авиамедведь Мансур - это раскрученный успешный бренд. Он выпускает свою коллекцию посуды в коллаборации с фаянсовым заводом, канцеляркой и трикотажем от Мансура умиляются детишки и любители мишек.

Он поддерживает денежные сборы по спасению своих собратьев в Арктике и ратует за сохранение живой первозданной природы. Ну ... почти как Леонардо Ди Каприо. Конечно, «веса» в плане защиты природы у Лео пока побольше, чем у Мансурки, но, кто знает - ещё не вечер, наш мишка молод. Медведи-то до 30 лет живут.

Мансур давно уже не тверской, несколько лет как переехал в более благоустроенный аэродром в Калужской области. Здесь есть и вольеры, и бассейн, и все передвижения мишки мастерски установленные камеры стримят в инет. А целая команда профессионалов занимается SMM- и PR-продвижением Мансура на просторах интернета.

В спячку мишка категорически не любит ложиться. Прям ненавидит! Хотя берлога у него благоустроенная, удобная и тоже оснащённая камерами. Но в плане зимнего сна у Мансура не сложилось совсем. И трогательных видео «из кроватки» почти нет.

Зато мишка любит арбузы, орешки, помидорки и ... людей. Иногда и на заезжих свадьбах с новобрачными не гнушается сфотографироваться.

Обожает своего «папу» - тверского летчика Андрея Иванова. Это он нашел и обогрел, спас от голодной смерти тощего медвежонка, прибежавшего на маленький аэродром, потерявшийся в тверских лесах.

«Папа» Андрей Иванов и Мансур в бассейне. Фото: FB/Медвежонок Мансур

Это Андрей начал выкладывать первые фото с мишкой в инет, кормил из бутылочки, брал с собой в кабину «кукурузника», сажал за штурвал и фото эти «зашли» в сети - людям понравилось. У мишки появились поклонники.

Передав Мансура в более подготовленный для проживания косолапого аэропорт, Андрей своего питомца не забыл. Он приезжает к нему регулярно, смело заходит в вольер, играет, плавает. И вот такую любовь не сможет создать ни одна служба продвижения бренда. Это от души, от сердца.

Человек и медведь отлично ладят. Мансурка ни разу серьезно не поранил своего «папу», а Андрей за годы общения стал настоящим медвежьим дрессировщиком. Его труды даром не прошли, пару лет назад его наградили за такую трогательную заботу о косолапом: лётчик был награждён в рамках международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". Именуемый в народе «Лохматым Оскаром».

Игры на открытом воздухе. Фото: FB/Медвежонок Мансур

Андрей Иванов и ещё маленький Мансурка. Фото: FB/Медвежонок Мансур