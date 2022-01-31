Коронавирус в Твери, последние новости на 31 января 2022: китайцы дали Наталье Непряевой другое имя, в Конаковском районе, расчищая снег, засыпали остановку

Скоро в Твери останутся только грязные дороги и припаркованные автомобили, потому что все люди заболеют.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 31 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 107 701 случай заражения (+ 781 за сутки).
Выздоровели 92 158 пациентов (+21 за сутки).
На карантине - 13 091 заболевший, (+757 за сутки).
Умерли 2452 человек (+3 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, за сутки – 929 человек.
Последние данные на утро 31 января. Фото: Яндекс.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 034 случая заражения коронавирусом (+287 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 8364 (+71),
Ржев - 6007 (+36),
Калининский район - 4975 (+44),
Вышневолоцкий городской округ - 4146 (+25),
Торжок - 3706 (+27),
Кимры - 3104 (+518).
Последние данные оперштаба на утро 31 января.
Наших лыжников, которые 30 января утром прилетели в Пекин прямым рейсом из Милана, встречали представители оргкомитета Олимпиады и переврали имена всех спортсменов.
Так, наша тверская лыжница, лидер женской сборной Наталья Непряева, названа Непряев Аталия.
Иван Якимушкин назван «YAKIMUS», а Юлия Ступак – «STUPAKIA».
Информацию об этом у себя в Инстаграм разместила Юлия Ступак.
Сама Наталья в свой Инстаграм фото пока не размещает.
В паблике «Подслушано Конаково Завидово Редкино», в ВК, опубликован пост отчаяния. Речь идёт об автобусной остановке в деревне Тарлаково.
На фото остановка, которая отделена от дороги большим снежным валом.
«Попасть на остановку без вариантов. Люди стоят ждут автобус на проезжей части. Деревня Тарлаково», - гласит подпись к фотографии.