Коронавирус в Твери, последние новости на 31 января 2022: китайцы дали Наталье Непряевой другое имя, в Конаковском районе, расчищая снег, засыпали остановку

Скоро в Твери останутся только грязные дороги и припаркованные автомобили, потому что все люди заболеют. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 31 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 107 701 случай заражения (+ 781 за сутки).

Выздоровели 92 158 пациентов (+21 за сутки).

На карантине - 13 091 заболевший, (+757 за сутки).

Умерли 2452 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, за сутки – 929 человек.

Последние данные на утро 31 января. Фото: Яндекс.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 034 случая заражения коронавирусом (+287 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8364 (+71),

Ржев - 6007 (+36),

Калининский район - 4975 (+44),

Вышневолоцкий городской округ - 4146 (+25),

Торжок - 3706 (+27),

Кимры - 3104 (+518).

Последние данные оперштаба на утро 31 января.

Наших лыжников, которые 30 января утром прилетели в Пекин прямым рейсом из Милана, встречали представители оргкомитета Олимпиады и переврали имена всех спортсменов.

Так, наша тверская лыжница, лидер женской сборной Наталья Непряева, названа Непряев Аталия.

Иван Якимушкин назван «YAKIMUS», а Юлия Ступак – «STUPAKIA».

Информацию об этом у себя в Инстаграм разместила Юлия Ступак.

Сама Наталья в свой Инстаграм фото пока не размещает.

В паблике «Подслушано Конаково Завидово Редкино», в ВК, опубликован пост отчаяния. Речь идёт об автобусной остановке в деревне Тарлаково.

На фото остановка, которая отделена от дороги большим снежным валом.

«Попасть на остановку без вариантов. Люди стоят ждут автобус на проезжей части. Деревня Тарлаково», - гласит подпись к фотографии.