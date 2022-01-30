Тверская лыжница Наталья Непряева вместе со сборной вылетела в Пекин

Наталья Непряева вторая слева. Фото: Instagram Юлии Ступак и Вероники Степановой

Тверская лыжница Наталья Непряева вместе со сборной вылетела прямым рейсом из Милана в Пекин. В Италии наши спортсмены проводили предолимпийскую подготовку.

Лыжница олимпийской сборной Вероника Степанова опубликовала кадры из самолета. «Летим на новом A350-900», — написала Степанова.

В отличии от своей коллеги по сборной, Наталья Непряева снизила активность в соцсетях, что, скорее, говорит о её погружении в подготовку к состязаниям.

Кстати, на фото Степановой, Наталья в прекрасном расположении духа. А защитная маска подобрана в тон к свитшоту — розовая.

Ранее, в интервью «КП»-Тверь», первый тренер Непряевой отметил: «Наталье в Пекине будет сложнее, чем Йохауг». Подробности читайте по ссылке.