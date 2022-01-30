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Спорт30 января 2022 14:52

Китайцы на Олимпиаде лыжнице из Твери Непряевой дали имя Аталия

Они перепутали имена всех наших лыжников
Олег ХАДАЕВ
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Несмотря на перевранные фамилия, наши спортсмены не унывают. Фото: instagram.com/yulia_belorukova/

Несмотря на перевранные фамилия, наши спортсмены не унывают. Фото: instagram.com/yulia_belorukova/

Наших лыжников, которые 30 января утром прилетели в Пекин прямым рейсом из Милана, встречали представители оргкомитета Олимпиады и переврали имена всех спортсменов.

Так, наша тверская лыжница, лидер женской сборной Наталья Непряева, названа Непряев Аталия.

Иван Якимушкин назван «YAKIMUS», а Юлия Ступак – «STUPAKIA».

Информацию об этом у себя в Инстаграм разместила Юлия Ступак.

Сама Наталья в свой Инстаграм фото пока не размещает.

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