Китайцы на Олимпиаде лыжнице из Твери Непряевой дали имя Аталия

Несмотря на перевранные фамилия, наши спортсмены не унывают. Фото: instagram.com/yulia_belorukova/
Наших лыжников, которые 30 января утром прилетели в Пекин прямым рейсом из Милана, встречали представители оргкомитета Олимпиады и переврали имена всех спортсменов.
Так, наша тверская лыжница, лидер женской сборной Наталья Непряева, названа Непряев Аталия.
Иван Якимушкин назван «YAKIMUS», а Юлия Ступак – «STUPAKIA».
Информацию об этом у себя в Инстаграм разместила Юлия Ступак.
Сама Наталья в свой Инстаграм фото пока не размещает.