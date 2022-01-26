В Твери выбрали лучшие фигурки для медвежьих шахмат

Фигурки медведей. Фото: Вадим Дорохин

В Твери, в детском технопарке «Кванториум», подвели итоги межрегионального конкурса по 3D-моделированию и созданию фигур для медвежьих шахмат.

Этот вид игры, в котором в окружении привычных шахматных фигур присутствуют и две дополнительные фигуры медведя, успешно популяризируется в Твери. Об этом мы неоднократно рассказывали.

Напомним: изначально о том, что в Твери была придумана и бытовала такая модификация шахмат, узнал преподаватель математического факультета ТвГУ, член федерации шахмат региона, кандидат в мастера спорта по шахматам Олег Шавыкин. Он при поддержке некоторых общественных деятелей и областной федерации шахмат и начал возрождать эту игру с фигурами медведей и доской на 100 клеток.

Схема начальной расстановки фигур в медвежьих шахматах. VK/Медвежьи шахматы

Выяснилось, что изобретены так называемые медвежьи шахматы были в 1985 году Михаилом Сосновским. Этот человек был кандидатом технических наук, долгое время работал преподавателем в Новочеркасском политехническом институте (сейчас Южно-Российский государственный технический университет, Ростовская область), а затем в пожилом возрасте переехал с семьей в Тверь (тогда еще Калинин).

В нашем городе Михаил Сосновский читал лекции в обществе «Знание».

Как рассказала жена его внука, Михаил Сосновский умер 22 апреля 1996 года, похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери.

Жаль, что так и не узнать теперь, что же всё-таки натолкнуло его на создание медвежьих шахмат…

Олегу Шавыкину с единомышленниками удалось возродить медвежьи шахматы: он уже не раз проводил сеансы одновременной игры в городе. В том числе в «Кванториуме».

И вот проведен конкурс по созданию оригинальных фигурок медведей для игры.

На конкурс прислали больше 20 работ, среди фигурок были необычные, например, в виде олимпийского мишки. Ищите на снимке. Фото: Вадим Дорохин

Как рассказал нам Олег, в нем участвовали школьники из нашего региона, а также представители Брянской, Новгородской и Нижегородской областей. Большинство из них занимаются в «Кванториумах».

3D-фигурки медведей и их реальные воплощения получились весьма разнообразными. Были представлены в том числе медведи с чем-то вроде секир, словно грубо выточенные из камня косолапые, грозные медведи на постаментах и даже олимпийский мишка. Одна фигурка весьма напомнила героя легендарного мультфильма «Ежик в тумане»…

- Авторы лучших работ награждены призами, - уточнил Олег Шавыкин. - Первое место мы решили отдать участнику из города Клинцы Брянской области Артему Спиридонову. Второе и третье места получили воспитанники тверского «Кванториума». Стоит отметить учеников школ из нашей области - из Торопца и Максатихи.

Фигурки, которым отдали первое место, перед вами справа на первом плане. Фото: Вадим Дорохин

Заметим, что занявшая первое место фигура выглядит строго, как классическая шахматная фигура, но с головой медведя. Второе место также отдано фигуре более классического вида, но с вытянутой медвежьей мордой. Ее автор - тверской школьник Глеб Сапронов.

Олег Шавыкин сообщил «КП»-Тверь», что некоторые из присланных на конкурс фигур (победитель - обязательно) будут использованы при производстве игровых наборов медвежьих шахмат в Твери:

- При помощи общественной организации «Патриоты Твери» планируется начать более-менее массовое изготовление таких наборов как можно быстрее, уже в феврале.

Олег обещал держать нас и наших читателей в курсе. На наших глазах, можно сказать, зарождается новый тверской бренд. Похоже, тверскому козлу придется подвинуться.