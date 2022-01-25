Коронавирус разбушевался: Участковые врачи Твери обрабатывают по 50 вызовов в день

Болеют сами врачи, ежедневно увеличивается и количество свалившихся с ковидом пациентов. Фото: Нина ЮШКОВА

Очередная волна коронавируса захлестнула страну, и наш регион - не исключение. Специалисты небезосновательно предполагают, что благодаря рекордной заразности «омикрона» эта волна будет самой мощной с начала пандемии. Статистика это уже подтверждает: начиная с 17 января ковидная кривая заболеваемости в Тверской области пошла отвесно вверх. 25 января был побит ноябрьский всплеск суточного количества заболевших: зарегистрировано 402 случая.

НАГРУЗКА НА МЕДИКОВ

Нагрузка на медиков, оставшихся в строю, сейчас ложится колоссальная. Болеют сами врачи, ежедневно увеличивается и количество свалившихся с ковидом пациентов.

«Одна из участковых врачей нашей поликлиники рассказала, что у них персонал болеет через одного, а то и больше. На день только у неё одной назначено пятьдесят вызовов!» - сообщила «КП»-Тверь» жительница Заволжского района Твери.

Наши читатели также регулярно рассказывают об очередях в ЦАПах и поликлиниках. Столкнулась с этим и шеф-редактор «КП»-Тверь» Татьяна Румянцева (её эмоциональный рассказ читайте ниже).

«КП»-Тверь» направила запрос в региональное Министерство здравоохранения с просьбой разъяснить порядок действий в случае, если пациенту не удаётся вызвать врача или попасть на приём. Мы опубликуем ответ министерства, как только его получим.

Дозвониться до врача сегодня ох как непросто, участковые принимают по пятьдесят вызовов в день... Фото: Елена ВАХРУШЕВА

ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ВРЕМЕННО СОКРАЩАЮТ ПРИЁМ

Отличительная черта нового штамма в том, что ему очень подвержены дети. Заражаются они молниеносно - в детских коллективах любая зараза распространяется стремительно, что уж говорить о «короне».

Из-за высокого уровня заболеваемости ковидом и ОРВИ в поликлинике Тверской детской городской больницы № 1 отменены плановые приёмы здоровых детей врачами-педиатрами по вторникам и четвергам. Ограничение продлится с 24 января по 28 февраля 2022 года.

В детской городской больнице № 2 временно отменён плановый приём здоровых детей врачами-педиатрами по вторникам. «Днём здорового ребёнка» пока остаётся четверг.

ОТКРЫВАЕТСЯ ЕЩЁ ТРИ ЦАПа

25 января в Твери начал работу Центр амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом (ЦАП) на базе поликлиники № 3 городской больницы № 7 (ул. Маяковского, д. 35). ЦАП работает ежедневно с 8:00 до 19:00 и принимает взрослых пациентов (от 18 лет), за исключением беременных, рожениц и родильниц. Жители Заволжского района могут записаться на первичный приём по телефонам: 8 (4822) 52-13-03, 70-98-20, 52-37-33; 8-900-111-86-17, 8-952-089-92-08.

Ещё один ЦАП открылся 25 января в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27). Режим работы ежедневный, с 08:00 до 20:00. Здесь без записи будут принимать пациентов с температурой, брать мазки на ПЦР, сообщается на сайте больницы.

И ещё один ЦАП откроется 28 января в поликлинике №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6).

Во все ЦАПы также можно записаться по телефону 122.

Напомним, в Твери также уже действуют ЦАПы по следующим адресам: на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра (улица Горького, дом 50); в городской больнице № 1 ( Беляковский переулок, дом 5); в областном клиническом кардиологическом диспансере ( улица Тамары Ильиной, дом 5).

ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТ КЛАССЫ НА КАРАНТИН

В Роспотребнадзоре уже неоднократно разъясняли: санитарное ведомство может только рекомендовать ввести карантин в школах, но решение о переводе на карантин отдельного класса или целой школы принимает её администрация. Существует общая стандартная рекомендация для всех респираторных вирусных заболеваний: на карантин класс или школа должны быть переведены, если число заболевших достигает 20%.

Некоторые тверские школы уже вводят карантин в отдельных классах.

«Очень много классов - десять, наверное, - уже ушли на карантин. Наш ребёнок пока школу посещает», - сообщила мама одного из учеников гимназии № 12.

В школе № 45 на карантин ушли ученики 4-х и 6-х классов. Там заболела едва ли не половина учеников, сообщили «КП»-Тверь» родители ученицы 8-го класса. В классе самой девочки учится 20 ребят, на занятия 25 января тоже вышла только половина, остальные болеют, но чем конкретно - неизвестно. Класс пока учится.

Переводятся на карантин и классы в 11, 14, 48, 55, 18-й школах.

Коронавирус, как и любая другая ОРВИ, в детских коллективах распространяется стремительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПЕРЕВЕСТИ РЕБЁНКА НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО

Если в вашем классе или школе много заболевших, но администрация не вводит карантин, перевести ребёнка на дистанционку (а точнее, заочное обучение) можно самостоятельно. Об этом ещё более года назад рассказывала тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина.

Образовательный процесс ляжет на плечи родителей. Задания по школьным предметам они будут получать от учителя письменно, например по электронной почте. Сдавать выполненные задания ребёнок будет по оговорённому графику.

Заявление о переводе на заочную форму обучения пишется в двух экземплярах (один остаётся у вас). В заявлении должно быть указано, кому оно адресовано (ФИО директора, наименование школы) и от кого (ФИО родителя, адрес и контактный телефон). Укажите, что просьба перевода на заочное обучение основана на законном праве (п. 2 статьи 17 и п. 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Вернуться на очное обучение можно будет в любое время.

РАБОТУ ЛИНИИ «122» УСИЛЯТ

В ближайшие десять дней будет в три раза увеличено количество сотрудников горячей линии областного минздрава «122», которая сейчас перегружена звонками. Об этом 25 января сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

- Также увеличиваем на 50% число многоканальных линий, при необходимости будем их ещё усиливать, - добавил губернатор. - Кроме того, внедряем новую систему работы: чтобы все номера поликлиник работали в режиме переадресации на 122, если не получен ответ в установленный срок.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

О том, как нелегко нынче приходится и пациентам и медикам, рассказала шеф-редактор «КП»-Тверь» Татьяна Румянцева, которой вместе со всей семьёй не повезло заболеть коронавирусом почти сразу после Нового года:

«У нас опять ковид! Почему опять? Потому что ровно год назад мы им болели - точнее, болел муж, а я и двое детей (17 и 3 лет) счастливо избежали встречи с вирусом, о чём свидетельствовали тесты. Потом, в течение минувшего года, я и муж вакцинировались и ревакцинировались, в общем, обезопасились как могли, но коварный вирус оказался хитрее.

Отдохнув в новогодние праздники на модной турбазе (а там бассейны, детские комнаты и рестораны, где все без масок), мы вернулись отдохнувшими и… заболевшими. Первым слёг младший: вечером по возвращении дал температуру 39. Прибывший по вызову участковый врач констатировал: вирус. Причём ни кашля, ни больного горла не нашёл. Три дня - и мой младшенький был уже на коне. Но тут засопливила я. Про ковид, конечно, не думала: в детском мире и без него много вирусов. У кого дети ходили в детсад - тот поймет. Потом приболел муж, и вот он дал слабину.

- Это ковид! - мнительно предположил он и сделал экспресс-тест на работе.

Тест показал: ковид. Ну а дальше нас ждала насыщенная неделя: я звонила на 122, записывалась в ЦАП, там у нас (взрослых) взяли тесты, и на «Госуслуги» пришёл положительный результат.

Вызванный на дом врач выдал мужу больничный, я не стала брать: редакция на удалёнке с начала пандемии.

Отмечу, врач предложил нам бесплатные лекарства, полагающиеся при ковиде. В ЦАПе их не предложили, видимо, по причине неподтверждённого заболевания. Звонил Роспотребнадзор - взял всех домочадцев «на карандаш». У детей на дому медсестра детской поликлиники взяла тесты. У младшего он был положительный, но он прыгал и выглядел здоровым. А у старшего - он слёг с горлом и температурой - тест исчез.

- Завал сейчас с тестами, видимо, потеряли. Очередь с утра в бокс огромная. У детей ковид легко протекает, три дня - и никаких симптомов, а тесты берём по несколько раз, все положительные, - пояснила участковый врач и написала повтор теста для старшего.

Болезнь, несмотря на прививки, протекает у мужа тяжело, страшный кашель. Сделать КТ пока не удалось: на пункте КТ 1-й горбольницы заболел врач, а замену пока не нашли (ситуация на 24 января).

Продлить больничный тоже не получилось: выходить нам нельзя, чтобы его продлить, надо вызвать врача на дом, но это в минувший понедельник оказалось нереальным, телефон регистратуры поликлиники на Виноградова был занят с 8 до 19 часов.

Класс старшего, а учится он в 12-й гимназии, увели на карантин. В классе кроме него есть и другие ковидные. Тест мы пересдали - очередь в бокс детской поликлиники на Ленина действительно солидная. Причём были родители, которые привели чад без направлений.

Что до меня, то заболевание прошло, как лёгкое ОРВИ. В былые годы мы и больничный с таким не брали. В общем, мы продолжаем лечение, тест у нас должны взять через неделю после первого (так положено по нормативам). Посмотрим, как там вирус в наших телах поживает. Нас предупредили, что с первого раза отрицательным он вряд ли будет».